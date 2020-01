Vérvétel előtt beszedhetem a gyógyszereim?

A laboratóriumi vizsgálatok jelentőségét jól mutatja, hogy a klinikai döntések közel háromnegyede ezekre a diagnosztikai paraméterekre alapozva születik meg. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a laboreredmények sem mindig pontosak, mi több, bizonyos esetekben kifejezetten félrevezetőek lehetnek.

Egy-egy ilyen vizsgálat lefolytatása a pácienstől a mintavételt végző egészségügyi személyzeten át a levett mintákat elemző laboratóriumi szakemberekig több szereplő aktív közreműködését igényli. Ha bárki hibázik ebben a láncolatban, annak téves vizsgálati eredmény lehet a következménye. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen esetek jelentős többségében, akár 60-70 százalékában valamilyen preanalitikai hiba áll a háttérben, magyarul mondva, valamit a beteg nem csinált az előírásoknak megfelelően a felkészülés során.

A gyógyszerek hatása

Vérvétel esetén például szükség lehet arra, hogy a vizsgálatot éhgyomorra végezzék el, hiszen az elfogyasztott ételek befolyásolják egyebek mellett a koleszterin- és a vércukorszintet, de ugyanígy kihatással lehet bizonyos laborparaméterekre a mintavételt megelőzően végzett fokozott testmozgás és izzadás is, amelyet tehát szintén érdemes lehet kerülni. Összességében elmondható, hogy a szükséges megkötések a konkrét esetben vizsgálandó faktorokhoz igazodnak, azaz mindig konzultálni kell a kezelőorvosunkkal arról, hogy miként készüljünk fel a mintavételre.

Vérvétel előtt be lehet venni a gyógyszereinket? Fotó: iStock

A vérvételre készülni kell: vannak bizonyos szabályok, amelyeket a sikeres eredmény érdekében mindenkinek be kell tartania. Lássuk ezeket!

Különösen fontos ez gyógyszerszedés esetén, mivel számos készítmény befolyásolhatja a szervezet anyagcsere-folyamatait vagy egyes szervek működését, illetve zavarhatja az analitikai reakciókat a laborban. Általános tanácsként jó kiindulópont lehet, hogy minden olyan esetben, amikor ez nem feltétlenül szükséges, illetve nem jár különösebb egészségügyi kockázattal, gyógyszert inkább csak a mintavételt követően vegyünk be, ne pedig előtte.

Nem érvényes ugyanakkor ez a megállapítás a rendszeresen szedett gyógyszerekre, beleértve például a szív- és érrendszeri betegségekre vagy pajzsmirigyproblémákra alkalmazott gyógyszeres terápiákat, hiszen ezek szerves részét képezik a beteg mindennapos életvitelének. Ilyen esetekben a páciens nyugodtan beveheti tablettáit a szokásos módon, hacsak a vizsgálatot kérő kezelőorvos nem rendelkezett ez ügyben másként. Amennyiben pedig valaki véralvadásgátló kezelés alatt áll, úgy ezt mindenképpen fontos jelezni a mintavétel előtt.

Mivel vehetjük be a gyógyszert?

Érdemes megemlíteni, hogy nem csupán gyógyszerek tartalmaznak farmakológiailag aktív összetevőket, hanem például a kávé és a tea is, ráadásul az adott esetben ezekkel együtt elfogyasztott cukor és tejszín az éhgyomri állapotot igénylő vizsgálatokat is befolyásolja, akárcsak a gyümölcslevek és egyéb üdítőitalok tápanyagtartalma. Éppen ezért mintavétel előtt kizárólag szénsavmentes víz fogyasztása megengedett, sőt kifejezetten javasolt is, mivel a megfelelő folyadékbevitel megkönnyíti a véna megszúrását és a vér levételét. Gyógyszereinket tehát egy pohár vízzel vehetjük be a vérvétel reggelén.