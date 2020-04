Hogyan készüljünk fel a vérvételre?

Mire figyeljünk oda?

Ha a vérvétel teljes vérkép elkészítésének céljából történik, az egyik legfontosabb szabály, hogy a megelőző 9-12 órában víz kivételével semmit ne együnk vagy igyunk. Ha ezt elfelejtettük vagy nem tudtuk betartani, akkor a procedúra előtt mindenképpen jelezzük az orvosnak, mert így eredményeink félrevezetőek lehetnek. A vérvétel előtti evés-ivás különösen a vércukor- és vérzsírszintünk eredményét tudja befolyásolni.

Vér- és vizeletvizsgálat: milyen gyakran kell? Részletekért kattintson!

Sokan nem tudják, de például egy cukormentes rágógumi is befolyásolhatja a vércukorszintünket, így fontos, hogy vizsgálat előtt és közben se rágózzunk. A vízivás ellenben kötelező: annak érdekében, hogy vérünk ne legyen túl sűrű (és így könnyebben lehessen levenni), legalább két pohár vizet igyunk meg a várakozás alatt.

A cukormentes rágógumi is befolyásolhatja a vércukorszintünket

Az eredmények pontossága érdekében a sportot is hanyagoljuk vérvétel előtt, és legjobb, ha erre az időre a cigarettát is letesszük. Egyes vérvizsgálatoknál pedig az sem szerencsés, ha vitaminokat vagy egyéb táplálékkiegészítőket fogyasztunk, hiszen ezek mind torzíthatják az eredményeket. Arról is tájékoztassuk az orvost, ha valamilyen gyógyszert szedünk. Egyes hormonszint-vizsgálatok előtt kérhetik, hogy az orvosságot kivételesen ne szedjük be. Ha pedig valamilyen véralvadásgátlót szedünk, akkor ez megnyújtatja a vérzési időt, ezért a nyomókötést tovább kell a szúrás helyén tartanunk.

Hogyan zajlik a vérvétel?

Miután leültünk, egyik felkarunkat gumiszalaggal leszorítják, majd könyökhajlatunkban, illetve alkarunkon megkeresik a megfelelő vénát, tűt vezetnek bele, és levesznek megfelelő mennyiségű vért. Az eljárás nem fájdalmasabb egy tűszúrásnál és normális körülmények között maximum 5-10 percet vesz igénybe. Ha azonban valakinek burkoltabb vénái vannak az átlagnál, akkor lehet, hogy a siker érdekében több vénával is meg kell majd próbálkozni.

Mi a teendő vérvétel után?

Egy vérvétel alkalmával nagyjából három-hat teáskanálnyi vért vesznek le tőlünk, ami valójában igen kis mennyiség. Ennek ellenére vannak, akik gyengének érzik magukat utána, ezért ha lehetőségünk van rá, pihenjünk utána pár percet, és aznap ne végezzünk kemény fizikai munkát, legalább egy óráig pedig ne emelgessünk a karunkkal nehéz tárgyakat. Hasznos lehet, ha van nálunk egy üveg víz, egy kis csokoládé, szőlőcukor vagy valamilyen gyümölcs, hogy az esetleges vérvétel utáni rosszulléteket kivédhessük.