Drága a tápszer, káros módszerrel etetik a babákat

Van olyan gyógyszertár, ahol már 6 ezer forintnál is többe kerül egyetlen doboz a legdrágább babatápszerből. De sok helyen már az olcsóbbért is minimum 3 ezret kell fizetni. Balogné Nagy Krisztina gyógyszerész az RTL Híradónak azt mondta, gyakorlatilag az összes tápszer drágult az utóbbi időben, de a legjobban a speciális igényeket kielégítő, tehát a laktózmentes és hipoallergén termékek ára növekedett.

Sokan újra felvizezett tehéntejjel táplálják a babájukat, ez azonban egészségtelen. Fotó: Getty Images

Csökkent a tb-támogatás

A riportból az is kiderült, hogy tavaly az átlagos 55 százalékról 25 százalékra csökkentették egyes tápszerek társadalombiztosítási támogatását, míg több termék esetében teljesen meg is szüntették azt. A napokban azonban még tovább drágultak a babatápszerek: egy Facebook-csoportban egy anya például arról írt, hogy ugyanazért a tápszerért, amelyért 2 héttel ezelőtt még 4900 forintot fizetett, most 8700 forintot kértek tőle. A Híradó által megkérdezett szülő pedig azt mondta, a helyzet miatt szomorúak, kilátástalanok és dühösek az édesanyák.

Az RTL egy gyermekorvos véleményét is kikérte az üggyel kapcsolatban. Dr. Póta György úgy véli, bonyolítja a helyzetet, hogy az orvosokat a praxis finanszírozásának csökkentésével büntetik, ha az első félévben egy tápszernél többet írnak fel egy gyermeknek.

Újra divat lesz a „feles tej”?

Érthető, hogy az édesanyák anyagi megfontolásból próbálnak alternatív megoldáshoz, például tápszerváltáshoz folyamodni. A szakember ugyanakkor attól is tart, hogy a legnehezebb helyzetben lévő családok ismét a régebben „népszerű”, úgynevezett feles tejjel, vagyis felvizezett tehéntejjel kezdik el táplálni a kisbabákat. Ez azonban sok problémát okozhat. „Allergizál is, meg kalóriában sincs sehol, tehát ezt mindennek lehet mondani, csak egészséges csecsemőtáplálásnak nem” – figyelmeztetett.

A Híradó az egészségügyi államtitkárságot is megkereste azzal a kérdéssel, hogy vajon tervezik-e felülvizsgálni a tápszerekre vonatkozó állami támogatási rendszert – választ azonban nem kaptak. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pedig úgy nyilatkozott: „valamennyi tb-támogatott tápszer kategóriában vannak olyan termékek, amelyeknek az ára nem változott az elmúlt időszakban.”

