Madárinfluenza: a tehéntejben is kimutatták

Kansas, Texas és Új-Mexikó több tehenészetéből is jelentettek olyan megbetegedéseket a közelmúltban, amelyek tünetként csökkent tejtermelést és étvágytalanságot idéztek elő az érintett állatoknál – írja a Reuters hírügynökség az USDA bejelentésére hivatkozva. Mindeddig előbbi két állam összesen három tejtermelő gazdaságból vettek pasztörizálatlan tejmintákat laboratóriumi vizsgálatok céljából a hatóságok, illetve az egyik texasi farmon a tehenek orrából is vettek váladékmintát. Végül ezek mindegyike pozitív eredményt mutatott a madárinfluenza vírusára.

A madárinfluenza világszerte széles körben elterjedt, és baromfiállományok mellett számos esetben emlősöket is bizonyítottan megfertőzött. Ez utóbbira példa a mostani eset is. Az USDA állásfoglalása szerint a texasi felfedezés alapján nyilvánvaló, hogy a vadmadarak által hordozott kórokozó megjelent a szarvasmarhák körében is. Mindazonáltal a hivatal hangsúlyozta, hogy az eddigi teszteredmények arra utalnak, hogy az emberi fertőzés kockázata alacsony.

Ezzel együtt a megbetegedett tehenek tejét megsemmisítik, így az nem kerül be az élelmiszerláncba. Az USDA kiemelte továbbá, hogy a tej államok közötti forgalmazásának feltétele a pasztörizálás, amely bizonyítottan elpusztítja a baktériumokat és vírusokat, beleértve a madárinfluenzát is. „Jelen helyzetben nincs okunk az aggodalomra a kereskedelmi tejellátás biztonsága kapcsán, vagy hogy ez a körülmény bármiféle kockázatot jelentene a fogyasztók egészségére nézve” – húzta alá a minisztérium. Hozzátéve, hogy a történteknek a tejárak alakulására sem várható számottevő kihatása.

