A kiegyensúlyozott, változatos étrend nagyon fontos – és nemcsak ízlelőbimbóink kényeztetése miatt, hanem azért is, hogy a szervezet biztosan hozzájusson minden szükséges tápanyaghoz. Vannak azonban olyan étkezési zavarral élő személyek, akik hónapokig vagy akár évekig is csupán 1-2 ételfajtát fogyasztanak – ők az úgynevezett szelektív evők, vagy a korlátozó táplálékbeviteli zavarosok (ARFID).

Az említett táplálkozási zavarok jelentősen túlmutatnak egy szimpla „válogatósságon”. Az érintettek minden olyan ételt visszautasítanak, amelynek illata vagy külleme nem felel meg az elképzeléseinek, vagy beazonosíthatatlan, hogy az miből készült – ez a „finnyásság” azonban érzékszervi reaktivitással és szorongással is együtt jár. Ez tehát azt jelenti, hogy nem csupán nem szeretik, hanem egyenesen képtelenek elviselni az általuk elutasított ételek állagát, ízét, szagát vagy színét. A gyorsételek azonban rendszerint a kedvelt ételek közé tartoznak, azoknak ugyanis mindig pontosan ugyanolyan a megjelenése és az íze is.

Az evészavarok egyébként jellemzően nemcsak az érintettek életét, hanem a családjuk mindennapjaik is igencsak megnehezítik. Ezt támasztja alá annak az aggódó édesanyának a levele is, aki a The Guardian szakértőihez fordult tanácsért. A szülő dilemmáját már mi is megosztottuk korábban. Beszámolója szerint hiába ügyelt nagyon az első években arra, hogy változatosan és egészségesen táplálja gyermekét, a lány egyszer csak elkezdett elutasítani minden korábban kedvelt ételt, és csupán a gyorsételeket – például a pizzát, a halrudacskát és a sült krumplit – fogadja el. „Volt olyan is, hogy hónapokig kizárólag bolognai spagettit fogyasztott” – tette hozzá az anya.

Leves, hús és töltött káposzta nélkül nem tudnának élni olvasóink. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Ha egyfajta ételt ehetnél a hátralévő életedben, mi lenne az?

A fent ismertetett problémakör adta az ötletet, hogy megkérdezzük olvasóinkat: ha életük hátralévő részében csak egyféle ételt ehetnének, mit választanának? A csaknem 150 válaszból kitűnik, hogy ha a HáziPatika.com Facebook-követői szelektív evők lennének, akkor a legtöbben valamilyen levest, húsételt vagy magyaros-káposztás fogást fogyasztanának a leginkább.

A levesek között magasan a húsleves volt a legnépszerűbb – ezt 10-en választották –, de érkezett szavazat a bab-, a lebbencs-, a gulyás- és a borsólevesre is. A húsos ételek között egyértelmű kedvenc a rántott hús, de voltak olyan válaszadók is, akiknek az elkészítési mód nem is számít, csak hús legyen a tányéron. Többen rajonganak továbbá a pacalért, a pörköltért és a kocsonyáért is. A rakott, a töltött és a székely káposzta is igen népszerű olvasóink körében, de nincsenek sokkal kevesebben a halételek – például a halászlé, a rántott hal és a halpaprikás – kedvelői sem.

A válaszadók között az édesszájúak és a tésztaimádók is szép számmal képviseltették magukat. Többen vannak ugyanis, akik csokoládé, palacsinta vagy madártej nélkül nem tudnának élni, de a milánói makaróni, a spagetti és a lasagne is kapott néhány szavazatot. Meglepő továbbá, hogy a zsíros kenyérre, a lecsóra, a pizzára és a gyümölcsre ugyanannyian voksoltak. Az egyik követőnk nem bízta a véletlenre és egy komplett angol reggelit választott magának – szalonnával, sült kolbászkákkal, pirított gombával, tükörtojással és paradicsomos babbal. Egy hölgy pedig igencsak elgondolkodtató választ adott: ha már dönteni kell, ő a Bibliából jól ismert mannát szeretné enni minden nap.

Az egyoldalú táplálkozás komoly következményekkel járhat

Bár Facebook-követőink közül sokan belementek a játékba, volt néhány hozzászóló, aki inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy mindig ugyanazt enni nem egészséges, és nem is túl izgalmas. „Semmit nem szeretek annyira, hogy egész életemben azt egyem” – fogalmazott egyikük, míg egy másik kommentelő azt írta, a harmadik nap után már biztosan nem tudná folyton ugyanazt fogyasztani. Volt, aki úgy vélekedett, „borzasztó lenne”, ha csak egyetlen ételt ehetne élete végéig, míg más egyenesen azt állította, „az már nem élet lenne”. Akadt viszont olyan is, aki csak azt hangsúlyozta: „A változatos étkezés fontos!”.

Ahogy portálunknak korábban Bartus-Preizler Gabriella, a Czeizel Intézet gyermekdietetikusa is elmondta, ha az étrend beszűkül, akkor előbb-utóbb szembe kell nézni az egyoldalú táplálkozás következményeivel. Egy teljes élelmiszercsoport – például a zöldségek, a gyümölcsök vagy a tejtermékek – elutasítása már elég lehet ahhoz, hogy az immunrendszer jelentősen legyengüljön, valamint az elégtelen fehérje-, vitamin- vagy ásványianyag-bevitel miatt hiányállapotok lépjenek fel.

Ha arra gyanakszol, hogy evészavarral küzdesz, vagy esetleg valamelyik családtagod, gyermeked lehet érintett, akkor valószínűleg egy dietetikus felkeresése lenne a legjobb döntés.