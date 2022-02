Koronavírus: raktárakban porosodnak az új lélegeztetőgépek

Szerző: HáziPatika 2022. február 16. 09:34

A koronavírus-járvány alatt több ezer lélegeztetőgépet szerzett be a magyar kormány, az intenzíves orvosok viszont azt mondják, távolról sem volt ennyire szükség. Arról nem is beszélve, hogy tapasztalataik szerint több új géppel is probléma volt.

A koronavírus-járvány alatt több ezer lélegeztetőgépet szerzett be a magyar kormány, az intenzíves orvosok viszont azt mondják, távolról sem volt ennyire szükség. Arról nem is beszélve, hogy tapasztalataik szerint több új géppel is probléma volt.

Az intenzíves szakma egyik véleményvezere úgy emlékszik, hogy közvetlenül a járvány kitörése előtt "frissítették" az intenzív osztályokon a gépparkot, vagyis az eszközök több mint harmada eleve új, megbízható volt. A szakember szerint a kormányzat által összevásárolt csaknem 19 ezer gépből legfeljebb 2500-3000-et telepíthettek a harmadik hullámban a kórházakba. Azt is elmondta, hogy bár a harmadik hullám igényelte a legtöbb intenzíves lélegeztetést, 1600-nál több eszközre még ekkor sem volt szükség. Az újonnan kapott gépek java része így soha nem került a betegek közelébe, azok most is a kórházak raktáraiban, folyosóin porosodnak. Magyarország szinte világhatalom lélegeztetőgépekben, a járvány kezdete óta. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images A szakember elmesélte, hogy amikor a miniszter elrendelte az intenzív osztályok bővítését, és még a teakonyhákba is lélegeztetésre alkalmas betegágyakat kellett fölállítani, akkor jó néhányat beüzemeltek az új gépek közül. Volt olyan, ami az első bekapcsolása után füstölni kezdett, de szerelőre nem volt szükség, mert azonnal toltak a helyére egy másik újat.

Arról ugyanakkor egyik forrás sem hallott, hogy a sokat kritizált kínai lélegeztetőgépek fatális vagy bármilyen más balesetet okoztak volna. Egy orvos szerint azonban az sok galibát idézett elő, hogy egy-egy típushoz csak kínai gépkönyv érkezett, vagy csak angol nyelvű kommunikációs panel volt hozzá. Nem volt valóságos lélegeztetőgép-hiány Egy másik forrás határozottan állítja: Magyarországon nem volt valóságos lélegeztetőgép-hiány, a nagy kormányzati bevásárlásnak legfeljebb annyi a haszna, hogy a rosszabbul felszerelt intenzív osztályokra is jutott elfogadható minőségű gép. Ez a forrás arról is beszélt, hogy legújabban pedig egyre több helyre viszik a magyar gyártású Panther5 lélegeztetőgépeket, amelyek az eddigi tapasztalatok szerint tisztességesen működnek és meglehetősen sokat tudnak.