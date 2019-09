Így kerülhetjük el az őszi megfázást

Általánosságban elmondható, hogy a nyári hónapokban erősebb a gyermekek immunrendszere . Részben azért, mert általában nincsenek közösségben, ezért alacsonyabb fertőzési kockázat. Emellett kevesebb a mindennapi stressz is, hiszen nem kell korán kelniük, kimarad a reggeli rohanás és a rengeteg plusz feladat. A nyári szünet alatt talán egészségesebb, kiegyensúlyozottabb és vitamindúsabb a táplálkozás, több a pihenés, a jó idő miatt pedig a szabadtéri elfoglaltságokra, sportokra is több a lehetőség. Valószínűleg ez az oka annak, hogy nyáron lényegesen kevesebb a gyermek a rendelőkben - magyarázta Dr. Jeszenszky Emma, a MediCall orvosa.

A gyermekorvos tapasztalata szerint sokszor már az első egy-két hét végére kifáradnak a gyermekek. Nehezen szoknak vissza a korai keléshez és hirtelen zúdul rájuk a sok feladat, ez pedig azimmunrendszervédekezőképességére is hatással van. Ezért próbáljuk meg inkább fokozatosan terhelni őket és csak kisebb adagokban növelni a tennivalókat, plusz elfoglaltságokat és különórákat.

Erősítsük az immunrendszert!

A multivitaminok és immunerősítők segíthetik a gördülékeny visszatérést az iskolai és óvodai hétköznapokba. De manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap a probiotikum is, amely a bélflóra erősítését szolgálja. Az, hogy ezek közül melyik gyermeknél mi válik be igazán, már egyéni döntés, illetve a betegségekre való hajlam kérdése. A C- és D-vitamin napi szintű bevitele viszont mindenkinek egyaránt ajánlott.

Alvás és rendszeres mozgás

Figyeljünk oda arra, hogy a számtalan teendő mellett is megmaradjon a megfelelő mennyiségű és minőségűalvása gyermek mindennapjaiban. Emellett iktassuk be a sportot is az iskolások életébe - még akkor is, ha esetleg nem annyira fogékony a népszerű csapatsportokra. Találjuk meg a neki megfelelő mozgásformát és segítsünk abban, hogy megszeresse azt.

Folyadék, folyadék, folyadék

Nemcsak nyáron, de iskolaidőben is rendkívül fontos a folyamatos hidratálás. Ez történhet a napi étkezés során is: a leves és gyümölcs víztartalma is ugyanúgy számít. A fennmaradó mennyiséget azonban próbáljuk meg víz formájában a szervezetbe vinni. Egy bölcsődés gyermeknek körülbelül napi 1 liter a folyadékigénye, óvodásoknak 1-1,2 liter, kisiskolás kortól pedig nagyságrendileg 1,5 liter folyadékot kell naponta meginni. Célszerű ehhez már egészen pici korban hozzászoktatni a gyermekeket.

Napi ötszöri étkezés

Nagyon fontos, hogy senki se induljon el otthonról reggeli nélkül. Jó ötlet például egy szendvics felvágottal, sajttal és zöldséggel, de adhatunk gyermekünknek zabkását is gyümölccsel és olajos magvakkal. Emellett ügyeljünk arra is, hogy az iskolásunk napi egyszer főtt ételt is fogyasszon. Érdemes kerülni a szénsavas, cukrozott üdítőket, a finomított fehér cukrot és lisztet, valamint az energiaitalok rendszeres fogyasztását is - javasolja a szakember.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha mégis megbetegszik a gyermek, akkor sem kell mindenképpen az orvoshoz menni, hacsak nem fontos az igazolás. A szakember szerint általánosan elfogadott vélekedés a gyermekorvosok között, hogy egy néhány napos megfázást, torokfájást, köhögést - még ha lázzal is jár - otthon is tud kezelni a szülő, hiszen ismeri a gyermekét, és tudja, mikor van szüksége orvosi segítségre. "Mindez nyáron és munkaszüneti napokon működhet, télen persze már igazolás kell az iskolába és az óvodába is, tehát gyakorlatilag miden beteg gyermeknek el kell menni a rendelőbe. Pedig elég lenne 3-4 napja fennálló láz, nem javuló tünetek, illetve kifejezett fájdalom, elesettség esetén orvoshoz fordulni" - véli a gyermekgyógyász.