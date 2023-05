Gyógyszer helyett már kirándulást is felírhat az orvos

A természetjárás egészségre gyakorolt hatása nem újdonság. Egyes tanulmányok szerint a rendszeres séta amellett, hogy a test számos részére pozitívan hat, csökkenti a depressziót, mérsékli a szorongást, sőt még a kreativitásra és az éjszakai alvásra is jó hatással van. Tudományosan igazolt tény tehát, hogy a természettel való közvetlen kapcsolat enyhít a mentális és a fizikai betegségeken, ezt a tudást pedig már hazánkban is elkezdték beépíteni az orvosi gyakorlatba. Magyarországon a Hegyvidéki Zöld recept Program keretében Budapest 12. kerületének háziorvosai már receptre is felírhatják a különféle mozgásformákat, köztük a természetjárást, a túrázást is. A zöld színű recept megjelenésében hasonlít a hagyományos, rózsaszín vényhez, a különbség csupán annyi, hogy ezen nem szerepel a szó hagyományos értelmében vett gyógyszer.

A kezdeményezés jókor született, Magyarországon ugyanis minden hatodik ember valamilyen mentális zavarral küzd, a súlyos depresszió pedig nagyjából 700 ezer embert érint. Számuk ráadásul évről évre nő.

A természetjárás feltölti a testet és a lelket. Fotó: Getty Images

Kevesebb gyógyszer, több mozgás

Minél többet mozgunk, annál egészségesebbek leszünk, a program célja pedig, hogy a lehető legtöbb legyen az egészségben eltöltött éveink száma – mondta el honlapunknak a kezdeményezésről Dr. Varga-Kovács Emese, a Hegyvidéki Önkormányzat Népjóléti Irodájának vezetője, aki szerint a program jelmondata – „Kevesebb gyógyszer, több mozgás” – mindenképp hozzájárul a cél megvalósításához. A receptet a kerület háziorvosai állítják ki, és a beteg fizikai, illetve mentális állapotának megfelelő szabadtéri mozgásformákat tartalmazza. Ezek olyan lehetőségek, amelyek itt a kerületben, többségében ingyen vehetők igénybe – mutatta be a programot annak vezetője.

„Eddig is mindenkinek elmondtuk, hogy a mozgás jót tesz, a zöld receptre ugyanez leírva pedig most még hangsúlyosabbá teszi ezt a javaslatot” – emelte ki Dr. Lovas László háziorvos, aki részt vett a program kidolgozásában, és már annak indulása óta rendszeresen alkalmazza betegeinél. Tapasztalatai szerint nagy segítség a pácienseknek, hogy nem nekik kell kitalálniuk, mi a megfelelő mozgásforma számukra, ehhez ugyanis már szakszerű segítséget kapnak. Ráadásul az idősebb korosztály is együtt, társaságban mozoghat a közös alkalmakon, ahol hasonló korú betegekkel cserélhetnek a tapasztalatokat.

Megelőz, fejleszt és gyógyít

A recepten többféle kategória közül választhat a háziorvos, egyebek mellett szerepel rajta a prevenció, a mentálfejlesztés, a stresszcsökkentés, az izomfejlesztés, a tartásjavító, illetve a tüdőkapacitást fejlesztő, valamint a keringést fokozó mozgásforma. Megtalálható még rajta az eligazodást segítő honlap címe, valamint egy telefonszám is, ahol a mozgásformákról lehet érdeklődni az önkormányzatnál. Bár még csak nemrég indult a program, a visszajelzések alapján örülnek neki a betegek, és élnek a lehetőséggel – számolt be a szakember az eddigi eredményekről.

A zöld recepten többféle mozgásforma közül lehet választani.

A zöld receptre felírt javaslatok legtöbbje az Aktív Hegyvidék programsorozatban és a kifejezetten idősebbek számára létrehozott kerületi Alzheimer Café kezdeményezés keretében jelenleg is elérhető, ám az önkormányzat további lehetőségekkel tervezi bővíteni a listát. Várhatóan idén is lesznek városi, helytörténeti és botanikai séták, a mozogni vágyók felkereshetik a kardioösvényt, továbbá pétanqueklub is indul a Gesztenyés kertben.

Az aktív mozgás akkor segít leginkább, ha közben mentálisan is kikapcsolódunk. Ha ugyanis kirándulás, séta közben a félbemaradt munkádon stresszelsz, vagy egy virtuális világban lájkokra vadászol, önmagában a mozgás sem tehet csodát. Ha tehát éppen a természetet járod, próbálj meg minél inkább agyban is jelen lenni – hívja fel a figyelmet közösségi oldalán a Mélylevegő Projekt. A lelki és mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó szervezet emellett azt javasolja, hogy kirándulás közben ne siessünk sehová, és ne egy kitűzött célpont elérése legyen a lényeg, hanem maga az út, a sétálás.

