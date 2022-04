Hogyan tehetjük még egészségesebbé a sétát? Mutatjuk, mit tanácsol a szakértő.

Azoknál a felnőtteknél, akik heti 1,25 óra élénk sétának megfelelő fizikai mozgást végeznek, 18 százalékkal alacsonyabb a depresszió kialakulása kockázata azokhoz képest, mint akik egyáltalán nem aktívak fizikailag - állapította meg egy, a JAMA Psychiatry folyóiratban közzétett metaanalízis. A szerzők 15 korábbi tanulmány elemzésével összesen több mint 190 ezer ember adatait vizsgálták meg. Eredményeik szerint heti 2,5 óra intenzív sétával már 25 százalékkal csökkenthető a depresszió kockázata.

kutyasétáltatás, testmozgás

A testedzés előnyei akkor mutatkoztak meg legjobban a vizsgált csoportban, amikor a résztvevők a teljes passzivitással szakítva iktattak be rendszeres testmozgást a mindennapjaikba. Ami pedig a mennyiséget illeti, arra is fény derült, hogy az egészségügyi ajánlások megfogalmazott szint feletti testmozgás már nem jár további előnyökkel. A szerzők szerint eredményeik az életmóddal kapcsolatos ajánlásokat megfogalmazó egészségügyi szakemberek számára is fontosak lehetnek.

"Már heti háromszori séta is jobb mentális egészséget biztosít az embereknek, mintha egyáltalán nem mozognának" - hangsúlyozta Adam Chekroud, a Yale Egyetem professzora, egy hasonló, 2018-ban megjelent tanulmány szerzője. Egy 2020-ban közzétett tanulmány pedig azt emelte ki, hogy még a könnyű testmozgás is segít megvédeni a gyerekeket a depresszió kialakulásától. A kutatás szerint napi 60 percnyi egyszerű testedzés 12 éves korban átlagosan mintegy 10 százalékkal csökkenti a depresszió kockázatát az érintettek 18 éves korára. E téren a futás, a kerékpározás és a gyaloglás éppúgy hasznos, mint akár a házimunka, a festés vagy a hangszeren való játék.