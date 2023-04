Ezért baj, ha nem cserélsz 3 havonta fogkefét

„A szájhigiénia sokkal fontosabb, mint gondolnánk” – nyilatkozta korábban a CNBC-nek dr. Michelle Kelman fogorvos. Ezzel valószínűleg a hazai Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) is egyetért, ugyanis a napokban éppen ezzel kapcsolatban osztottak meg Facebook-oldalunkon egy infografikát. Ezen a szájüregi egészség „tízparancsolata” látható, amely olyan fontos elemeket tartalmaz, mint például a dohányzás abbahagyása, az UV-szűrős ajakbalzsam használata, a havi szájüregi önvizsgálat, illetve a rendszeres fogorvosi kontroll.

Ne húzd 3 hónapnál tovább a cserét!

Ahogy az NNK listája is rámutat, nagyon fontos, hogy odafigyelj a fogközök és a nyelv tisztaságára is, ezért a legjobb, ha fogselyem és a nyelvkaparó használatát is rendszeresítet a megszokott fogkrémed és fogkeféd alkalmazása mellett. És ha már a fogkefénél tartunk: nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy legkésőbb 3 hónap elteltével a kukában van az elhasználódott kefék helye. De vajon miért ennyire fontos ez?

Nos, a CNBC korábban már idézett cikke szerint, ha nem cseréled le elég gyakran a fogkefédet, akkor a kopott sörtéjű kefe használata több következménnyel járhat. Az elhasználódott kefe már nem tisztítja meg elég alaposan a fogaidat, így lepedéket hagyhat maga után, ezzel pedig lehetővé teszi a baktériumok felhalmozódását és elterjedését a szájüregben. Mindez végeredményben fog- és ínybetegségekhez vezethet.

Nem mindig tart ki 3 hónapig

„Ha a fogkeféd nincs jó formában, akkor a fogmosás elveszíti eredményességét” – emelte ki a szakember. Hozzátette, a fogkefe akkor a leghatékonyabb, amikor még teljesen új. Amikor pedig már láthatóan megkoptak a sörtéi – szétállnak, nem tisztítanak megfelelően, esetleg felsértik az ínyedet –, akkor ideje „nyugdíjba küldeni” a régi kefét. Még akkor is, ha nem telt el a három hónap a legutóbbi csere óta.

