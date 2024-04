Minden bizonnyal bárki megerősíti, hogy a szép és ragyogó mosoly alapja az egészséges fogak. Ehhez azonban sokkal több kell, mint csak egy megfelelő fogkrém és fogkefe. A Mediblanc márka portfóliója ezért számos olyan segítőtársat kínál, amelyek segítségével tökéletesíthetjük a fogápolásunkat.

MEDIBLANC, A FOGHIGIÉNIAI ÁPOLÁS ALAPJA. FORRÁS: GIVET

"A professzionális fogápolás, az innovatív formulák és a nagyszerű eredmények, minderre méltán lehet büszke a MEDIBLANC márka" - nyilatkozza Martin Vrána, a Givet ügyvezető igazgatója.

A márka fogkrémei abban különlegesek, hogy nagy mennyiségben tartalmazzák azt a 100%-ban természetes hidroxiapatit ásványi anyagot, amely természetes módon alkotja a fogzománc 97%-át és a dentin 70%-át. A fogkrém részeként jelentősen felgyorsítja a természetes remineralizációs folyamatot, és gyógyítja a dentin mélyebb repedéseit is. Emellett megköti a foglepedék baktériumainak proteinjét is, megkönnyítve ezáltal annak kioldódását a fogzománcból. A MEDIBLANC a fogkrémek mellett szájvizeket és a megfelelő fogápoláshoz fontos egyéb segédeszközöket is kínál.

MEDIBLANC FOGKRÉMEK. FORRÁS: GIVET

A foghigiénia alapvető szabályai

A jó fogápolás alapvető szabálya, hogy a fogmosás legalább három percig tartson. Maguk a fogak felületeinek tisztításán kívül azonban a fogközök ápolására is ki kell terjednie. A fogköztisztító kefék mellett a fogselyem is ideális eszköz. A könnyű kezeléshez, valamint az ételmaradékok és a lepedék pontos eltávolításhoz a MEDIBLANC öt különböző méretben és két változatban - egyenes vagy L alakú - kínál fogköztisztító keféket.

Mediblanc szájvíz érzékeny fogakra és ínyre, ínyvédő fogkrém. Forrás: GIVET

Míg a fogközök tökéletes tisztítását legalább naponta egyszer ajánlott elvégezni, a fogselyem az étkezés utáni azonnali fogtisztításhoz, illetve a szájíz javításához használható. Megszabadítanak a nem kívánt szennyeződésektől, könnyen kezelhetők, és például a fogselyem még a nagyon szűk fogközökben is jól használható. A fogápolás utolsó lépése a szájvíz használata. A MEDIBLANC összesen három változatot kínál: extra erős, plakk elleni és érzékeny fogakra. Mindegyik hatékonyan véd a fogszuvasodás ellen, frissíti a leheletet és ideálisan kiegészíti a foghigiéniát.