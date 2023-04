Ezek a legnagyobb bajok a hazai kórházakkal

Több komoly problémával is küzdenek a magyar kórházak. Ezek közül a két legégetőbb az energiaköltségek drasztikus növekedése és az ápolóhiány – számolt be a Magyar Kórházszövetség közgyűlésén elhangzottakról az InfoStart. A cikk szerint a szövetség elnöke, Velkey György azt mondta, az energiaárak emelkedése igencsak nehéz gazdasági helyzetbe hozta a kórházakat, és bár kaptak részleges kompenzációt ezért, az egészségügyi intézmények továbbra is nagyon komoly adósságállománnyal rendelkeznek.

A várólista hosszú, a finanszírozás kurta, és ápoló sincs elég. Fotó: Getty Images

Nehezen pótolhatók az ápolók

A szakdolgozók hiánya is komoly kihívást jelent az egészségügyben, Velkey szerint ugyanis az ápolók már sokkal nehezebben motiválhatók a korábban januárra ígért béremelésük júniusra halasztása miatt. Napi szinten nehézségekbe ütköznek a műtőkben, az intenzív osztályokon, az idősgyógyászatban és a krónikus ellátásban is, ha az ápolók pótlásáról van szó. A kórházszövetség elnöke emellett úgy látja, a kórházakat érintő nagy átalakítások sem könnyítik meg a helyzetet.

Nagy felháborodás követte az áprilisi bérkifizetéseket a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház munkavállalói körében. Az egészségügyi intézmény ugyanis úgy döntött, innentől csak egy hónap késéssel fizetik ki a műszakpótlékokat és a túlórákat.

A várólista hosszú, a finanszírozás kurta

Meg kellene fontolni, hogy várólisták ledolgozásába a magánegészségügyi szolgáltatókat is bevonják – vélekedett az elnök, hozzátéve, hogy ő nem tartja ördögtől valónak az ötletet, a megvalósítás azonban nem lesz egyszerű dolog. Visszatérő probléma továbbá, hogy az energiaáraktól függetlenül is évről évre jelentő mértékben növekszik a kórházak adósságállománya.

Velkey ez utóbbival kapcsolatban azon a véleményen van, hogy a jelenleg érvényes finanszírozási szabályok nem igazságosak. Vannak ugyanis olyan beteg- és ellátáscsoportok, amelyek után kevesebb pénz jár, mint amennyit költenie kell rájuk a kórházaknak. Mindezeken felül ráadásul az új ügyeleti rendszer is a szükségesnél nagyobb feladatot jelent a kórházaknak, az eddigi tapasztalatok szerint ugyanis a kórházi orvosoknak és asszisztenseknek is be kell segíteniük az alapellátási ügyelet biztosításába.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!