Az ápolók munkája 19-21 év után mintegy bruttó 390 ezer forintot ér jelenleg. 2024 márciusától azonban akár 60 százalékkal több pénzt is kaphatnak az ezen fizetési kategóriába tartozó egészségügyi szakdolgozók. Legalábbis erre tett ígéretet a közelmúltban az egészségügyi államtitkár – hangzott el az RTL Híradó egyik riportjában.

Több százezres emelést ígértek az ápolóknak. Fotó: Getty Images

A többiek béremeléséről nem esett szó

„Egy jelen pillanatban 390 ezer forintos besorolási alapilletménnyel rendelkező egészségügyi szakdolgozónak 2024-ben 650 ezer forintos lesz a besorolási illetménye. Ez így valójában nagyarányú emelést jelenthet” – mutatott rá Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke. Véleménye szerint ez – amennyiben tényleg megvalósul – történelmi léptékű emelés lehet, hiszen a szakdolgozók nagy része ebbe a kategóriába tartozik, egyszersmind maradásra bírhatja azokat, akik jelenleg a jobb fizetés reményében új állás után néznek, esetleg azon gondolkoznak, hogy külföldön vállaljanak munkát.

Az elnök ugyanakkor kiemelte, hogy ez csak egyetlen kiemelt példa volt egy nagyon komplex bértáblából. A többi fizetési kategóriába tartozó dolgozóról azonban eddig még csak szó sem esett.

Sok még a kérdés

A riportban az is elhangzott, hogy a tervek szerint 2024-től átlagosan 50 százalékos béremelésre számíthatnak az ágazatban dolgozók, konkrét döntés azonban egyelőre nem született ezzel kapcsolatban. Emelés ugyan idén júliusban is lesz, ám mindössze 18 százalékos. A szakdolgozói kamara nem is ért egyet a bérfejlesztés mértékével – szerintünk most is legalább 22 százalékos pluszra lenne szükség, de azzal is kibékülnének, ha a 18 százalékos emelést az egész évre visszamenőleg, tehát januártól kifizetnék az érintetteknek. Máskülönben még tovább nőhet az orvosok és az ápolók között tátongó bérszakadék.

„A szakdolgozók bérfejlesztésének kidolgozása még folyamatban van” – ezt reagálta a Belügyminisztérium az RTL megkeresésére. Azt azonban nem említették, hogy ez a kijelentés az idei vagy a jövő évi béremelésre vonatkozik-e.

