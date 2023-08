Eddig nem lehet szülni a Honvédkórházban

Augusztus 18-a 11 órától augusztus 20-a 12 óráig nem fogadják a szülő nőket a budapesti Honvédkórházban – értesült róla a Telex. Az intézmény kapacitáshiányra hivatkozik.

Kapacitáshiány miatt nem lehet szülni a Honvédkórházban. Fotó: mhek.hu

Ide kell menni

A szülő nőket a Honvédkórház helyett most az Uzsoki, a Kistarcsai Flór Ferenc és a Váci Jávorszky Ödön Kórházba, illetve a Semmelweis Egyetem Klinikai Központba küldik. A Telex úgy tudja, a kapacitáshiány oka, hogy nagyon sokan szültek a napokban az intézményben.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületegyüttese. Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

„Mi területileg is ide tartozunk, ide jártunk vizsgálatokra, itt dolgozik a gondozó orvosunk is, voltunk szülésfelkészítőn a kórházban, ahol megismerhettük az itteni protokollt és amellett, hogy tudjuk, nem biztos, kinél szülünk, próbáltuk minél jobban megismerni a helyszínt, az orvosokat, mivel kell készülni. (…) Eddig mi teljesen elégedettek voltunk minden hiányossága ellenére is az állami egészségüggyel, de azért így az utolsó pillanatban ezt nagyon felháborítónak tartjuk” – írta meg a lapnak az egyik olvasójuk.