Betegút-szervezéssel faragnák le a várólistát a Honvédban

A 125 éves Honvédkórház tavaly januárban az Országgyűlés által módosított egészségügyi törvény rendelkezései alapján vált önállóvá, közben pedig a Belügyminisztérium és az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alá került. Bár az átszervezés jelenleg is folyamatban van – például az informatikai rendszer sem állt fel még teljesen – az intézmény azóta az egész Észak-pesti régióért felel és Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház néven folytatja betegellátó tevékenységét az ország egyik legnagyobb kórházaként. Az egyéves centrumkórház Tudományos Fórummal mutatta be szakmai sokszínűségét.

Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház (MTI fotó/Jászai Csaba)

Cél a várólisták rövidítése

Az átalakulás egyik alapelemeként 2024 végére „harmonizálnák” a várólistákat az intézményben. Ha tehát egy betegnek túl sokat kellene várnia egy beavatkozásra, át tudják irányítani abba a – szintén a Honvédhoz tartozó – tagkórházba, ahol a műtét rövidebb várakozási idővel elvégezhető. A jelenleginél is több együttműködést terveznek tehát más ellátóhelyekkel. „A betegek ebből csak profitálnak majd, hiszen ott kaphatják meg a legoptimálisabb kezelést, ahol erre van lehetőség” – fogalmazott a Házipatika jövőbeli tervekre vonatkozó kérdésére Wikonkál Norbert Miklós.

A centrumkórház főigazgatója szerint ennek a koncepciónak a páciensek lesznek a legnagyobb nyertesei. Példaként említette, hogy bár van onkológiai osztályuk, sugárterápiás kezelést nem tudnak biztosítani, ezért aki erre szorul, az Uzsoki utcai Kórházba fogják irányítani, de ugyanígy a nyelőcsősebészeti beavatkozásokat is ott végzik majd el. A Honvédkórházhoz tartozik az Uzsoki Utcai Kórház mellett a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ, a Váci Jávorszky Ödön Kórház, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház, illetve a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ is, így ezekkel az intézményekkel is szorosabb együttműködést terveznek.

Dr. Wikonkál Norbert Miklós

Betegellátás átszervezés közben

A centrumkórház elmúlt éve a szervezeti átalakításról szólt. Az átszervezés során az összes támogató szakterületet úgy kellett újra létrehozniuk, hogy közben a betegellátó részlegeiken zökkenőmentesen gyógyíthassanak, biztosítva ezzel a folyamatos és magas színvonalú ellátást. „Ma már a sebészeti szakma világszerte a legmodernebb csúcseljárásait tudjuk alkalmazni, de tucatnyi szakma van, amiben nem lehet minket megkerülni. Az ember sosem lehet teljesen elégedett, de mi már nagyon közel vagyunk hozzá” – emelte ki a főigazgató.

Egyúttal az intézmény átszervezésének egyéves évfordulója apropóján szervezett Tudományos Fórum előadóiról is ejtett néhány szót. A több mint húsz szakterület közel ötven előadásából kiemelte egyebek mellett az invazív kardiológia területén elért eredményeket, de megemlítette azt is, hogy a fővárosi ortopédiai traumaellátás oroszlánrészét a 3300 főt foglalkoztató centrumkórház végzi. Mint azt hangsúlyozta: a fórum komplex témaválasztásaival azt szeretnék bemutatni, hogy

még a rendkívül komplikált, több szakma bevonását igénylő eseteket is képesek vagyunk kezelni, és hogy milyen egyértelmű előnyök adódnak abból, ha az ezekhez szükséges összes kompetencia és tapasztalat az intézményen belül azonnal hozzáférhető.

Egyúttal felidézte azt is, hogy az elmúlt év során végbemenő átszervezés idején olyan feladatokat oldottak meg, amelyeknek még a volumenét sem volt könnyű előzetesen megbecsülni, de ebből a hozzájuk forduló páciensek „alig észleltek valamit”.