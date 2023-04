Döbbenetes dolgok rakódnak le a párnára, amelyen alszol

Valószínűleg te is észrevetted már, amikor ágyneműt cseréltél, hogy az egykor hófehér párnád a huzat alatt szép lassan elkezdett besárgulni. Egyesek inkább úgy tesznek, mintha nem is látnák a gusztustalan kinézetű sárgás foltokat, vagy egy plusz párnahuzat felhelyezésével próbálják elejét venni a helyzet további romlásának. De vajon mitől alakulnak ki ezek a furcsa nyomok, és árthat-e az egészségnek a foltokkal tarkított párna használata? Ezekre kereste a választ a TechRadar cikke – mutatjuk, mire jutottak.

Előbb-utóbb sárgás-barnás foltok jelennez meg a párnán a huzat alatt. Fotó: Getty Images

Miért sárgulnak a párnák?

Az évek során a párnákon előbb-utóbb sárga vagy barna foltok jelennek meg, amelyek a gyakori és tartós használat miatt alakulnak ki. A sárgás-barnás nyomok egyik forrása az izzadság, a legtöbb ember ugyanis legalább minimálisan megizzad éjszakánként, a nedvesség pedig könnyen átszivárog a párnahuzaton. Egy éjszaka után ennek még általában nem marad nyoma a hófehér párnán, de idővel biztosan sárgulásnak indul a világos anyag.

Azonban nem az izzadság az egyetlen, amelyet magába szív a párna a használat során. Felhalmozódhatnak rajta egyebek mellett a bőr természetes olajai, a bőr- és hajápolók, valamint a lefekvés előtt le nem mosott sminktermékek maradványai is. De hozzájárulhat a sárgás-barnás elszíneződések megjelenéséhez az is, ha alvás közben folyik a nyálad, vagy ha gyakran fekszel le vizes hajjal.

Árt-e az egészségnek a foltos párna?

Ha a párnád már legalább kétéves, és sárgás-barnás foltok borítják, akkor a szakértők azt javasolják, hogy dobd ki és vásárolj újat. Ez különösen igaz akkor, ha a megvásárlása óta nem mostad ki a párnát, már elvesztette a formáját és megfájdul tőle a nyakad, illetve ha eddig ágyneműhuzat nélkül használtad.

Amennyiben mégis tovább használod a gusztustalan kinézetű, rossz állapotban lévő párnádat, azzal az egészségedet veszélyezteted. A párnában ugyanis az izzadságon, az olajokon és az elhalt bőrön kívül más dolgok, például poratkák és más allergének is felhalmozódnak. Az olajos, nedves közeg ráadásul kiváló körülményeket teremt a baktériumok szaporodásához.

Hogyan védekezz a foltok ellen?

Az undorító sárga és barna foltok egyébként nemcsak a párnádon, de a paplanodon és a matracodon is megjelenhetnek. A megelőzés érdekében ajánlott betartanod az alábbiakat:

Használj jó minőségű ágyneműhuzatot!

Lefekvés előtt mindig szárítsd meg a hajadat!

Mosd le a sminket, mielőtt aludni mész!

Ne kenj lefekvés előtt olajos termékeket a hajadra és a bőrödre!

Hetente mosd az ágyneműt, a párnákat és paplanokat pedig legalább félévente!

Mivel az évek során a matracod is rengeteg izzadságot felszív, a szakértők szerint 7 évente ajánlott lecserélni. Azonban meghosszabbíthatod az élettartamát néhány évvel, ha legalább évente egyszer kigőzölöd a matracot fertőtlenítés céljából. Ajánlott továbbá beszerezni egy jó minőségű, mosható matracvédőt is, és mosd is ki rendszeresen, ha már halványan megjelennek az első foltok.

