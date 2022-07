Túl ritkán cserélünk ágyneműt

A mindennapi használati tárgyaink értelemszerűen gyorsabban is koszolódnak, elhasználódnak. A legtöbb ember számára nem is szorul magyarázatra, miért fontos rendszeresen cserélni az alsóneműt, de a pizsamát is viszonylag gyakran váltogatjuk. Kevesebb figyelmet szentelünk ugyanakkor az ágyneműnk rendszeres tisztítására és cseréjére – olvasható az Iflscience cikkében.

Vannak, akik másfél hónap után sem cserélik le

Néhány éve Nagy-Britanniában végeztek el egy átfogó kutatást a témában. Egy kérdőív segítségével mérték fel, hogy a lakosság milyen gyakran cseréli át a huzatot a párnán és a takarón. A legtöbben azt válaszolták, hogy kéthetente mossák az ágyneműt, a válaszadók 35 százaléka úgy gondolta, megfelelő ez a gyakoriság. 33 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy hetente kimossa a huzatot, és mindössze 3 százalékuk mondta, hogy hetente akár több alkalommal is lecseréli azt. A spektrum másik végén 8 százalék nyilatkozott úgy, hogy háromhetente, 10 százalék pedig négyhetente mossa ki az ágyneműt.

Azoknál, akik a házi kedvencüket is felengedik az ágyra, még sűrűbben javasolt cserélni az ágyneműt. Fotó: Getty Images

Egy hasonló témájú, 2016-os kutatás szerint a férfiak kevesebb figyelmet fordítanak az ágynemű rendszeres cseréjére, mint a nők. Az eredmények szerint a nők 44 százaléka legalább hetente egyszer áthúzza az ágyneműt, a férfiak körében ez az arány alig 32 százalék. Ugyanakkor a férfiak és nők körében is 6 százalék volt azok aránya, akik több mint másfél hónap elteltével sem érzik sürgetőnek a friss ágynemű felhúzását.

A brit alváskutató intézet azt javasolja, hogy hetente egyszer, de legalább kéthetente cseréljük le az ágyneműt. Azoknál pedig, akik felengedik az ágyra a házi kedvenceiket is, 3-4 naponta javasolt a csere. Az ágynemű ugyanis nagyon gyorsan bekoszolódhat: ne feledjük, életünk harmadát az ágyban, alvással töltjük, ez idő alatt pedig rengeteg szennyeződés, testzsír, izzadság, különféle testnedvek és még poratkák is felhalmozhatnak az alvóhelyünkön. Ezekből a bőrsejtekből táplálkozó, mikroszkopikus atkákból akár 10 millió is összegyűlhet egy nem kellően kitisztított matracon.