Erősen felhős, borult idő várható, délkeleten több, máshol szórványos csapadékkal: eső, havas eső, hó is lehet. Erős, néhol viharos lökésekkel kísért északias szél mellett 4, 10 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Vasárnap kettősfronti hatás várható. Fejfájás, azon belül is leggyakrabban görcsös fejfájás léphet fel, emellett ingadozhat a vérnyomás és a szívbetegek állapota tartósan is rossz lehet. Tovább csökken a hő- és komfortérzet, növekszik a megfázásveszély. Nagy igénybevétel éri az immunrendszert. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás emelkedik.

