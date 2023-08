Aggasztó, hány praxisba nem találnak háziorvost

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhőzet mellett főként ország keleti harmadában több helyen és a déli megyékben alakulhat ki zápor, zivatar, utóbbiakat felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúlon az északi, másutt a nyugati, délnyugati szelet kísérik élénk lökések. Emellett az északnyugati tájakon erős, zivatarokban viharos széllökések is lehetnek. Késő estére 15, 20 fok közé hűl le a levegő. A meteorológusok szerint napközben továbbra is hidegront érezteti hatását, majd lassú melegedés kezdődik, ami egészen vasárnapig kitart.