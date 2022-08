A furcsa szagú vizelet ezt jelzi

Amikor a szervezetünk lebontja az elfogyasztott fehérjét, egy urea nevű, színtelen anyag keletkezik, amely a vizelettel együtt kiürül a szervezetből. A víz felhígítja az ureát, de ha nem fogyasztunk elég folyadékot, mennyisége megnő a vizeletben, amitől erősen ammóniás szaga lesz. Ezt egyszerűen megszüntethetjük, ha több vizet iszunk. Nézzük a Men's Health gyűjtése alapján, milyen egyéb okok állhatnak a háttérben.

Mit árul el az egészségünkről a vizelet színe?

Minden pisiléskor megtudhatunk valamit az egészségi állapotunkról, a vizelet színe ugyanis jóval több dolgot elárul rólunk, mint hisszük.

Nem mindegy, mit eszünk

Aki evett már spárgát, tudja, hogy ez a zöldség is megváltoztatja a vizelet szagát, méghozzá kénhez hasonlóvá. Érdekesség, hogy nem mindenki érzi ezt – hogy ki igen, és ki nem, a genetikától függ. Nemcsak a spárga, hanem az édeskömény, a kelbimbó, a curry és a magas fehérjetartalmú táplálkozás is felelős lehet a kénes szagú vizeletért. Ha túl sok kávét iszunk, egy kaffeol nevű anyagot is beviszünk a szervezetünkbe. Ha nem fogyasztunk mellé elég vizet, akkor a vizeletben megnő a kaffeol koncentrációja, amely kávés szagúvá változtathatja a vizeletünket.

Fertőzést is jelezhet

A húgyúti fertőzések szintén hatással vannak a vizelet szagára, és ammóniás, illetve halra emlékeztető szagúra változtathatják. A bakteriális fertőzés hatására egyébként a vizelet színe is megváltozhat. Egyes, szexuális úton terjedő betegségek tünete is lehet a fokozottan erős szagú vizelet.

A vizelet szaga sok dologról árulkodhat

Gyógyszer és diéta is befolyásolhatja

Szintén a vizelet szagának megváltozását okozhatja, ha új gyógyszert vagy táplálékkiegészítőt kezdünk szedni. Az erre vonatkozó információkat mindig keressük meg a tabletták dobozán vagy a hozzájuk mellékelt tájékoztatóban. A penicillintartalmú gyógyszereknél például nem ritka ez, mivel a hatóanyagot penészből vonják ki. A szag megszűnik, ha abbahagyjuk az adott gyógyszer, illetve tabletta szedését.

Akik újfajta diétába kezdenek, azok is számíthatnak rá, hogy a vizeletük szaga megváltozik. Különösen a ketogén, illetve alacsony szénhidráttartalmú étrendet követőknél gyakori ez. Ha a szervezet kevés cukorhoz, illetve szénhidráthoz jut, akkor keton nevű sav halmozódik fel a szervezetben, amely a vizelettel kiürül: ez okozza a szag megváltozását. A cukorbetegeknél nem ritka, hogy a vizeletük édeskés szagú lesz, mivel a szervezetük nem dolgozza fel megfelelően a bevitt cukrot, ami így nemcsak a véráramba, hanem a vizeletbe is bekerül. Ha mellé fokozott szomjúság, fejfájás és homályos látás is társul, akkor könnyen lehet, hogy diagnosztizálatlan cukorbetegségünk van.

Vesekőre is utalhat

A vesekövesek vizeletének is szokatlan szaga lehet. Az erős, kellemetlen szag mellé általában folyamatos, sürgető vizelési inger is társul, amelyet az okoz, hogy a kő megpróbál távozni a szervezetből, illetve hogy a folyamat közben fertőzés alakult ki a húgyhólyagban.



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!