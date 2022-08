Tényleg kezelhető vizelettel a seb?

Napos idő várható kánikulával, a gyakori gomolyfelhőkből szórványosan most is lehet zápor, zivatar. Mérsékelt szél mellett 25, 34 fokos maximumhőmérsékleteket mérhetünk. Vasárnap frontmentes marad az idő. Reggel most is felléphetnek kopásos ízületi bántalmak, a melegedés idején pedig gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás. A migrénesek helyzete továbbra sem javul, a fülledt időszakokban pedig sokan légszomjat is tapasztalhatnak. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)