2023 top 5 orvosi bravúrja

Több kutatás is zajlik a világban arra, hogy alternatívát találjanak az emberi donorszervek kiváltására, enyhítve így a ma sok beteg életét követelő szervhiányt. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, jelenleg is fejlesztik azt a módszert, amely kiválthatja a vesetranszplantációt. Amerikai kutatók ugyanis sikeresen módosítottak genetikailag, majd ültettek majmokba sertésveséket. Az úgynevezett xenotranszplantáció a jövőben segíthet enyhíteni a donorszervek globális hiányát.

Különleges műtéteket végeznek hazai orvoscsapatok. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Szemátültetés és fejvisszaillesztés

Az is óriási előrelépés volt idén, hogy New York-i sebészek elsőként végeztek teljes szemátültetést. A 21 órás sebészi beavatkozást a 46 éves Aaron James arkansasi katonai veteránon hajtották végre még májusban. James munkahelyi baleset során szenvedett magasfeszültségű áramütést 2021 júniusában, amely az arca bal felét szinte teljesen megsemmisítette. A műtétet annak ellenére is áttörésként értékelik, hogy a páciens nem nyerte vissza általa a látását. „Az orvosok sosem várták, hogy működni fog a dolog, és ezt a kezdetektől fogva el is mondták nekem. Én viszont úgy gondoltam, hogy még ha nem is fogok látni, legalább ők tanulhatnak valamit, ami talán a következő betegnél már segítséget jelent majd” – árulta el James.

Szintén nem mindennapi eredmény, hogy izraeli orvosok visszaillesztették egy fiú koponyáját. A nyáron elvégzett műtétre azért volt szükség, mert a 12 éves Szulejmán Hasszánt biciklizés közben elütötte egy autó, aminek következtében a koponyája levált a gerinc felső csigolyájáról. A több órányi beavatkozás során az orvosoknak lemezeket és rögzítéseket kellett beültetniük a sérült területen. A fiú túlélési esélye a sikeres műtét után is csak 50 százalékos volt, arra azonban kevesen számítottak, hogy nem lesznek neurológiai hiányosságai, érzékszervi vagy motoros zavarai és segédeszköz nélkül fog járni. Most azonban úgy tűnik, olyannyira sikeres volt a műtét, hogy ez mind megvalósulhat, mert a sérüléskor a fő erek épek maradtak.

Magyar siker, hogy egy ritka fejlődési rendellenességgel született kétéves kisfiút műtöttek meg a szegedi gyermekklinikán. A kisfiú koraszülöttként, császármetszéssel jött a világra, és minden hasi szerve a hasfalon kívülre esett. A hasüregen kívül található szervek nagyon sérülékenyek, ezért nem helyezhetők vissza egy lépésben, így több műtétet is végrehajtottak rajta. A cél az, hogy mire a kisfiú óvodás lesz, addigra minden a helyére kerüljön és teljes értékű életet élhessen.

Először végeztek Magyarországon rosszindulatú csontdaganat miatti végtagmegtartó medenceműtétet. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján novemberben az orvosok rosszindulatú csontdaganat (Ewing-szarkóma) miatt eltávolították egy 31 éves nőbeteg medencecsontját, a helyére pedig egy, kimondottan a számára gyártott, speciális medenceimplantátumot ültettek be. Ez volt az első, ilyen jellegű végtagmegtartó medenceműtét itthon, aminek azért is van nagy jelentősége, mert Hollandiában, Németországban és Angliában is csak néhány hasonló beavatkozást végeznek évente.