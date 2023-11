A világon először hajtottak végre szemátültetést

A 21 órás sebészi beavatkozást a 46 éves Aaron James arkansasi katonai veteránon hajtották végre idén májusban. James munkahelyi baleset során szenvedett el magas feszültségű áramütést 2021 júniusában, amely az arca bal felét szinte teljesen megsemmisítette – írja a Reuters hírügynökség. A szembeültetést egy részleges arctranszplantáció keretében végezték el nála a New York-i Egyetem Langone egészségügyi központjában. „A puszta tény, hogy átültettünk egy szemet, hatalmas előrelépés, valami olyasmi, ami évszázadok óta foglalkoztatja az embereket, de még sosem tette meg senki” – fogalmazott az operációt vezető dr. Eduardo Rodriguez.

Aaron James felelsége és dr. Eduardo Rodriguez társaságában a műtét után. Fotó: NYU Langone Health

Korábban az orvosok csupán szaruhártyát tudtak átültetni – ez a szemgolyó elülső, átlátszó, több rétegből álló része. James orvosai eleinte pusztán esztétikai célból ültettek volna be egy teljes szemgolyót a páciens archelyreállító műtéte részeként. Végül azonban megpróbálták a látását is visszaadni, mert egy több szempontból is nagyon ígéretes donorszervet találtak a számára. „Csodás lett volna, ha bizonyos mértékben a látása is helyreállt volna, de... a célunk elsősorban az volt, hogy végrehajtsuk technikai oldalról az operációt” – mondta el Rodriguez doktor.

Annak érdekében, hogy a donorszerv és a beteg látóidege között létrejöjjön a megfelelő kapcsolat, a sebészek érett őssejteket is vettek a donor csontvelőjéből, majd azokat a műtét során a látóidegbe fecskendezték. Remélték, hogy az őssejtek majd átveszik a károsodott sejtek helyét, védve az ideget. Egyelőre azonban a beültetett szem nem kommunikál a látóidegen keresztül James agyával. „Az orvosok sosem várták, hogy működni fog a dolog, és ezt a kezdetektől fogva el is mondták nekem. Én viszont úgy gondoltam, hogy még ha nem is fogok látni, legalább ők tanulhatnak valamit, ami talán a következő betegnél már segítséget jelent majd” – árulta el James.

Aaron James az archelyreállító műtét után a kórházban. Fotó: NYU Langone Health

Dr. Rodriguez szerint még mindig előfordulhat, hogy legalább részben helyreáll a páciens látása a bal szemén. Pontosabban sem egyik, sem másik oldalról nem lehet biztosat kijelenteni. „Ezen a pontosan, úgy gondolom, boldogok lehetünk az eredménnyel, azaz hogy képesek voltunk teljesíteni ezt a technikailag nagyon igényes operációt” – húzta alá a szakember.