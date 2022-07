Észak felől átmenetielg megnövekszik a felhőzet, helyenként egy-egy zápor, zivatar is lehet, nagyobb eséllyel az ország északi felén. Élénk, erős lökésekkel kísért északi szél mellett 26, 35 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Pénteken gyenge hidegfront érkezik. A hőség is kitart, így egyszerre jelentkezhet görcsös és migrénes fejfájás, valamint nagyon gyakori lehet a vérnyomás-ingadozás és az ok nélküli ingerlékenység, nyűgösség is. A napos tájakon a déli órákban továbbra is magas a napszúrás kockázata. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: