Először is, fontos tisztában lenni vele, hogy a menzesz előtti, illetve alatti súlynövekedés teljesen normális. Ennek oka, hogy ilyenkor a progeszteron nevű hormon mennyisége megnő a női szervezetben, amely többek között folyadék-visszatartást is okoz. A súlynövekedésért, illetve a vizesedésért is ez felelős. Jó hír, hogy súlyunk visszaáll az "eredeti" értékre nem sokkal azután, hogy a vérzés befejeződik - írja a Prevention.

A menstruációs ciklus általában 28 napig tart, de ez a hossz 24 és 35 nap közé is tolódhat egyéntől függően. A vérzés átlagosan 5 napig tart, de 2 és 7 nap között bármilyen időtartam normálisnak számít, ez szintén egyénfüggő.

Akár három kiló is felszaladhat

Az átmeneti "hízást" egyébként a legtöbb nő nagyobb mértékűnek érzékeli, mint amekkora valójában. Teljesen egyéni, hogy kinél pontosan mekkora többletet jelent a dolog. Átlagosan 0,5-1,5 kilós súlynövekedésről beszélhetünk, bár egyes nőknél ez akár 2,5-3 kilogrammig is elmehet. Ha ennél többet tapasztalunk, vagy úgy érezzük, hogy ebben az időszakban indokolatlan mértékben nő a súlyunk, akkor érdemes lehet orvoshoz fordulni, mert egyes esetekben valamilyen endokrinzavar vagy veseprobléma állhat a szokásosnál komolyabb vízvisszatartás mögött.

Akár két-három kilót is felszedhet egy nő a menzesz alatt

A hormonális változások miatt ilyenkor sokan kívánni kezdik a szénhidrátban, energiában dúsabb ételeket, a tésztát, édességet - hogy ennek pontosan mi az oka, a szakemberek még mindig kutatják. De az biztos, hogy több kutatás is igazolja, hogy a nehéz napok környékén nagyobb mértékben fogyasztanak a nők zsírban, sóban, cukorban gazdagabb fogásokat. A hormonális változásokkal járó hangulatingadozás, illetve a fokozott fáradtságérzet is hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet szinte követelni kezdi az energiadús fogásokat.

Emellett ilyenkor többen hajlamosak hanyagolni az edzéseket, mert sokkal kevésbé érzik magukat motiváltnak a sportoláshoz - ennek az átmenetileg csökkent energiaszint az oka, amelynek a hátterében szintén az ilyenkor végbemenő hormonális változások állnak. A kevésbé aktív életmód, a tartalmasabb ételek fogyasztása és a hormonális alapú vízvisszatartás együttese pedig valóban súlynövekedést okoz, nem beszélve arról, hogy a menzesz sok nőnél az emésztés működését is befolyásolja. Az ilyenkor jelentkező székrekedés átmenetileg szintén valamivel feljebb mozdíthatja a mérleg nyelvét.

A legjobb, amit tehetünk, hogy a nehéz napok alatt igyekszünk tudatosan nem eltérni a bevált mozgási, illetve táplálkozási rutinunktól. Ezzel ha teljesen elkerülni nem tudjuk is a súlynövekedést, mindenképpen csökkenthetjük.