Menopauza: nem a hőhullám a legrosszabb

A változókor természetes élettani folyamat, amely során a nemi hormonok szintje fokozatosan csökken, nőknél a termelődése teljesen leáll. Mindkét nemnél jelentkezik, de eltérő módon és ütemben. Férfiaknál az úgynevezett andropauza a tesztoszteronszint fokozatos csökkenését jelenti. A herék által termelt férfi nemi hormon hatvanéves korra jelentős mértékben megfogyatkozik (de nem áll le teljesen a termelődése). Nőknél a menopauza gyorsabban lezajló folyamat, néhány év alatt az ösztrogén- és a progeszteronszint drasztikusan csökken, valamint a két hormon egymáshoz viszonyított aránya is felborul. A női változókor végére a petefészkek működése fokozatosan leáll. A hormonális változások mindkét nemnél lelki és fizikai változásokat okozhatnak, igaz, nemenként és egyénenként nagy eltérésekkel.

VÁLTOZÓKORBA LÉPVE GYAKORIBBAK LEHETNEK A FELFÁZÁS KELLEMETLEN TÜNETEI. FOTÓ: GETTY IMAGES

Ezért gyakoribb a felfázás változókorban

A köznyelvben felfázásként emlegetett betegség valójában a hólyaghurut. A hidegnek csak közvetett szerepe van a kialakulásában, gondoljunk csak arra, hogy nyáron, a legnagyobb melegben is „felfázhatunk”. A hőmérséklet annyiban játszik szerepet a fertőzés kialakulásában, hogy az áthűlt testtájékon csökken a szervezet természetes védekezőképessége. A felfázás ugyanis voltaképpen egy bakteriális fertőzés, amelyet leggyakrabban a bélben található E. coli baktérium okoz. Anatómiai oka is van annak, hogy a nőknél gyakrabban jelentkezik hólyaghurut. A húgycsőnyílás a hüvelyhez és a végbélhez közel helyezkedik el, ez pedig megnöveli a fertőzés kockázatát. A baktériumok a gáttájékon, a végbélnyílás környékéről a húgycsőnyíláson át a húgycsőbe juthatnak, innen pedig a húgyhólyagba kerülhetnek. Az E. coli baktérium nagyon gyorsan szaporodik, ami gyulladásos folyamatot indíthat el.

De más magyarázata is van annak, hogy nőknél lényegesen gyakrabban jelentkezik felfázás. A női nemi szervek és a húgyutak egészséges működéséhez ugyanis megfelelő ösztrogénszint szükséges. A hüvelyben található jótékony baktériumok segítenek a védekezőképességben, ám változókorban éppen az ösztrogéntermelés csökkenése miatt kevésbé lesz ellenálló a hüvelyflóra. Az ösztrogénszint csökkenése a húgyutak hámját is megváltoztatja: elvékonyodik, elsorvad, így sokkal fogékonyabbá válik a fertőzésekre. Így változókorban gyakrabban alakulnak ki hüvelyi fertőzések, valamint hólyaghurut is.

Ritkábban ugyan, ám felfázás a férfiaknál is jelentkezhet. A fertőzés náluk érintheti a húgycsövet, a húgyhólyagot, a mellékherét, az ondóhólyagot és a prosztatát is.

A férfiak felfázásáért szintén az E. coli baktérium felelős, amelynek elszaporodását kiválthatja a vizelet pangása, besűrűsödése. A prosztatanagyobbodás (amelyet a tesztoszteronszint csökkenése is okozhat) akadályozza a vizelet áramlását és a hólyag kiürülését, ezért a ritkábban ürített hólyagban könnyen elszaporodhatnak a baktériumok.

A felfázás mindkét nemnél gyakoribb vizelési ingerrel, fájdalmas, égő vizeletürítéssel, valamint alhasi fájdalommal jár.

Természetes segítség medveszőlővel

A felfázás első jeleinek észlelésekor már érdemes komolyan venni a tüneteket. A medveszőlő levele az egyik legismertebb és leghatékonyabb gyógynövény kezdődő húgyúti fertőzések tüneteinek kezelésében.

A húgyúti panaszok kezelésére régóta ismert és bevált népi gyógymód a medveszőlőlevél. A benne lévő hasznos növényi összetevők, az arbutin és metilarbutin antibakteriális hatását napjainkra a tudomány vizsgálatokkal is igazolta. Ha az enyhe vizelethajtó hatással is rendelkező gyógynövényt időben, már az első tünetek jelentkezésekor alkalmazzuk, akkor néhány napon belül enyhülhetnek a panaszaink, és a súlyos fertőzés kialakulását is megelőzhetjük.

Előzzük meg a felfázást!

Az ösztrogénszint-csökkenés kellemetlenségei ellenére magunk is sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a húgyúti panaszokat. Az egyik legfontosabb a megfelelő higiénia és a bőséges, egyenletes mennyiségű folyadékfogyasztás. Rendszeres vizeletürítéssel a kórokozóktól is megszabadulunk, a baktériumok így nehezebben tudnak megtelepedni a húgyutakban.