Medveszőlő segíthet a nők problémáján

A medveszőlő (Arctostaphylos uva-ursi) levele az egyik leginkább bevált gyógynövényünk enyhe, kezdődő húgyúti fertőzések kezelésében. Az Észak-Európában őshonos örökzöld cserje nevét onnan kapta, hogy bogyós termését a medvék is nagyon szeretik. A medveszőlő levelét már a középkorban is alkalmazták húgyúti panaszokra.

LEVELÉT MÁR A KÖZÉPKORBAN IS ALKALMAZTÁK HÚGYÚTI PANASZOKRA. FOTÓ: GETTY IMAGES

A hidegtől fázunk fel?

Felfázás nemcsak télen, hideg időben alakulhat ki, hanem bizony nyáron is. Az alhasi tájék lehűlése annyiban játszik szerepet a hólyaghurut kialakulásában, hogy a kismedencei területen gyengülhet a szervezet védekezőrendszere, így a kórokozók könnyebben válthatnak ki fertőzést. A felfázás valójában egy bakteriális fertőzés, amelyért az esetek döntő többségében az E. coli baktérium a felelős. Ez egy bélbaktérium, amely a végbélnyílás és a húgycső külső nyílásának közelsége miatt könnyen megtelepedhet a húgycső környékén, majd elérheti a húgyhólyagot. Rendkívül gyorsan szaporodik, ezért már az első tüneteket is komolyan kell venni.

Gyógynövények is segíthetnek

A felfázás vagy más néven hólyaghurut bakteriális eredetű megbetegedés, így természetesen antibiotikummal is kezelhető, ám ezek kedvezőtlen mellékhatása jól ismert, ezért nem ajánlatos azonnal ezzel indítanunk a tünetek enyhítését. Az antibiotikumok a kórokozók mellett a szervezet bél- és hüvelyflórájának hasznos baktériumait is elpusztítják, ami újabb betegségekhez vezethet. Így amikor a húgyúti fertőzés első jeleit tapasztaljuk – gyakori és/vagy égő, csípő érzés vizeletürítéskor –, érdemes először természetesebb gyógymódokkal próbálkoznunk. Például olyan gyógynövényekkel, amelyek évszázadok óta beváltak, és napjainkban már tudományos vizsgálatokkal is igazolt a hatásuk. Ilyen az antibakteriális hatásáról ismert medveszőlőlevél.

Így fejti ki áldásos hatását a medveszőlőlevél

A medveszőlőlevél hatásáért a hidrokinon-glikozidok felelősek. A levél arbutint és metilarbutint tartalmaz, a vékonybél baktériumai hidrokinont állítanak elő belőlük. A hidrokinon-származékok – köztük az arbutin – antibakteriális, antifungális (gombaellenes) hatásúak, elsősorban húgyúti fertőzések kezelésére alkalmazhatók. Lényegében szerves benzolvegyületek, amelyeket a szervezet a vesén keresztül választ ki, és a húgyhólyagba jutva fejtik ki baktériumellenes hatásukat.

A fertőzés kezdeti stádiumában elkezdett terápia legtöbbször néhány napon belül eredménnyel jár, így megelőzhető vele a súlyosabb fertőzés kialakulása. Ráadásul a medveszőlőlevél antibakteriális hatóanyagaival szemben nem alakul ki rezisztencia sem.

Amikor azonnal orvoshoz kell fordulni

Ha a panaszok fokozódnak, esetleg láz, hidegrázás, véres vizelet, hányás, deréktáji fájdalom jelentkezik, azonnal orvoshoz kell fordulni. Várandósság alatt legyünk különösen óvatosak; ilyenkor a felfázásos tünetek mindig orvosi kivizsgálást indokolnak.