Az idei nyarad így lesz kínos izzadságfoltoktól mentes

A nyár kétségtelenül az év egyik legjobb időszaka, amikor végre nem kell hosszú perceket eltölteni a réteges öltözködéssel, mehetünk a strandra, és akár még este 8 után is világosban sétálhatunk. Talán a hőség és az azzal járó izzadás az egyetlen dolog, amelyet nem sírunk vissza télen. Az alábbiakban az rtl.hu gyűjtése nyomán bemutatunk néhány tippet a tiktokkerek ötlettárából, amelyekkel elkerülheted a kínos izzadságfoltokat ezen a nyáron.

Kínos foltok a hónaljnál

A leggyakrabban a hónalj környékén jelenek meg izzadságfoltok. Ez ellen az egyik alapvető fegyver a dezodor, azonban nem mindegyik ugyanolyan hatékony a hőségben is. A tapasztalatok szerint azok válnak be a legjobban, amelyek szódabikarbónát is tartalmaznak.

Nagyon erős izzadás esetén pedig bevetheted az öntapadós betéteket, amelyeket a póló belsejébe kell ragasztani úgy, hogy a nedvszívó felület a hónalj területével érintkezzen. Ha nem találsz ilyet, akkor egy egyszerű tisztasági betét is megteszi, amelyet akár méretre is vághatsz, mielőtt a felsődbe ragasztod.

Fontos továbbá a jó ruhaválasztás. Érdemes előnyben részesíteni a jól szellőző anyagokat, például a pamutot, a lenvászont és a selymet. A poliésztert, a viszkózt és a nejlont viszont jobb kerülni ilyenkor, azokban ugyanis a nagy melegben fokozódik az izzadás. Egyébként még a nyakba kötős top is jó választás, kivágása miatt ugyanis jól tud szellőzni a hónalj.

Mell alatti izzadás ellen

A tévhitek ellenére a nagy hőségben még a kismellű nőket is érintheti a mell alatti izzadás. Ez a jelenség jelentős diszkomfortérzetet okoz, következményként pedig nemkívánatos foltok is megjelenhetnek a világosabb színű vagy testhezállóbb felsődön. A tiktokkerek két megelőzési módszert is ajánlanak. Jó megoldás lehet például, ha nemcsak a hónaljadat, hanem a melleid közötti és alatti részt is bekened dezodorral. De a melltartóba ragasztott tisztasági betét is jó szolgálatot tehet, az ugyanis hatékonyan magába szívja az izzadságcseppeket.

A lábizzadásra is vannak tippek

A lábizzadás is egy teljesen természetes, ám nem túl kedvelt jelenség, amely nyáros jellemzően fokozódik. A legjobb, ha nyitott cipőt viselsz a melegben, de ha ezt nem teheted meg – például munkahelyi előírás miatt –, akkor maradnak a praktikák: a hintőpor, a dezodor vagy a lábszagmentesítő és izzadásgátló spray.

Dezodor vagy izzadásgátló: melyik a jobb?

Kellemetlen egészségügyi következményei lehetnek, ha az izzadtság leküzdésére nem megfelelő terméket használunk. Lássuk tehát, hogyan érdemes választani.

Sminklefolyás elleni küzdelem

Nyáron még egy egyszerű smink elkészítése is nagyobb odafigyelést és több előkészületet igényel, ha azt szeretnéd, hogy a nap végére ne folyjon le rólad a szemceruza és az alapozó. Ilyenkor különösen ajánlott a „kevesebb több” elvét követni, vagyis csupán a legszükségesebb kozmetikumokat vidd fel az arcodra. Az alapozók vagy BB krémek közül nyáron érdemes az UV-szűrős és könnyed állagú darabokat választani, a rúzsokat pedig javasolt ajakszínezőre cserélni, ez utóbbi ugyanis beszívódik az ajkad bőrébe, így nem kenődik el.

A nagy melegben a vízálló termékek is jó választásnak tűnnek, arra azonban készülj fel, hogy ezeket lemosni is nehezebb lesz majd. Léteznek továbbá olyan sminkfixáló permetek, amelyeket kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy ellenállóbbá tegyék a sminkedet az izzadás ellen.