Így lehet lombikozni jövőre

Folytatja a lombikkezelésekkel kapcsolatos jogszabályok módosítását a kormány: honlapjára fel is került a lombikkezelésekről szóló szabályozás tervezete – vette észre a HVG. Ebben felsorolják a megyei meddőségi szakambulanciákat, ahol a kivizsgálások mellett inszeminációt is végezhetnének majd. A tervezet a beültethető embriók számát is korlátozza, a petesejt-donáció és a genetikai vizsgálatok kérdéséhez azonban nem nyúl.

Az ingyenes kezelés továbbra is 45 éves korig lesz elérhető a nőknek. Fotó: Getty Images

Marad a 45 éves korhatár

A szakmában évek óta vita volt arról, csökkenteni kell-e az ingyenes meddőségi kezelésekben részt vevő nők életkori határát. A társadalombiztosítás jelenleg 45 éves korig állja az asszisztált reprodukciós kezeléseket annak ellenére, hogy az adatok szerint 43 éves kor felett 100 nőből már csak egynél sikeres a lombik. Az ingyenes kezelés azonban továbbra is 45 éves korig lesz elérhető a nőknek.

Fontos változás viszont, hogy új stimulációt – néhány kivételtől eltekintve – csak akkor lehet majd kezdeni, ha már minden fagyasztott embriót felhasználtak a párok. Röviden összefoglalva a stimuláció azt a kezelést jelenti, mely során általában hormoninjekciókkal stimulálják a tüszők növekedését. Ezt követően szívják le műtéti úton a petesejteket, melyeket megtermékenyítenek a férfi hímivarsejttel, hogy embriók jöjjenek létre.

Jönnek a szakambulanciák

Bekerült a rendeletbe az is, hogy néhány kivételes esettől eltekintve 36 év alatt első beültetésnél csak egy embriót ültetnek majd vissza a nőknek, 36 felett pedig csak kettőt. Ezt az indokolja, hogy kevesebb legyen az ikerterhességek száma, ebben az esetben ugyanis szinte biztosra vehető a koraszülés, lombikbabák esetében pedig ez az arány 99 százalékos.

A Humánreprodukciós Igazgatóság korábban javaslatot tett a Vágyott Gyermekekért Központok (VAGYOK) létrehozására is. Ezek lényegében megyei meddőségi szakambulanciák lennének, és a területi ellátás javításában játszanának szerepet. Magyarországon jelenleg több megyében nincs meddőségi klinika, Nógrád, Borsod és Békés megyékben a legrosszabb a hozzáférés.