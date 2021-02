Felfázás nőknél és férfiaknál: ezek a különbségek

Gyakori vizelési inger, égő, szúró vizelet, alhasi fájdalmak - valószínűleg mindenkinek ismerősek lehetnek a köznyelvben felfázásnak is hívott betegség, a hólyaghurut tünetei. Felfázáson rendszerint valamilyen húgyúti gyulladást értünk, amit többnyire bakteriálisfertőzésvált ki. Az még önmagában nem okoz betegséget, ha ezek a kórokozók a húgycsőbe kerülnek, ám ha sikerül feljutniuk a húgyhólyagba és ott megtelepedniük és elszaporodniuk a nyálkahártyán, akkor gyulladást eredményezhetnek. Anatómiai okokból a hólyaghurut nagyobb arányban érinti a nőket, de a férfiak sincsenek biztonságban a kellemetlen tünetektől.

A felfázás felszálló betegség, vagyis a kórokozók lentről, a húgycsövön keresztül jutnak be a szervezetünkbe. A végbél- és a húgycsőnyílás közelsége, valamint a női húgycső rövidsége miatt a kórokozók a nők esetében jóval könnyebben juthatnak fel a húgyhólyagba. Szinte mindig baktériumok okozzák a betegséget, nagyon gyakran az Escherichia coli (röviden E. coli) baktérium törzsei, amelyeknek egyébként a bélflóra egészséges működésében kiemelt szerepük van. Ritkábban gombás fertőzés is kiválthatja, vírusok viszont szinte soha nem okoznak hólyaghurutot. A legjellemzőbb általános tünet a gyakori vizelési inger, ugyanakkor a vizelet nehezebben ürül. A betegség kialakulásában és lefolyásában megfigyelhető néhány különbség a két nem között.

Mire figyeljenek a férfiak és mire a nők?

Mivel anatómiai okok miatt veszélyeztetettebbek, a nőknek fontos odafigyelniük néhány körülményre. Fiatal nők esetében az aktív szexuális élet, illetve a gyakori partnerváltás növelheti a betegség kialakulásának a veszélyét. Az óvszer nélküli közösülés miatt nagyobb eséllyel jutnak különféle baktériumok a húgycsőnyílás környékére, ami hajlamosíthat a kórra.

Az idősebb nőknél a változókort követően növekedhet meg az esély húgyúti fertőzések kialakulására. A klimaxot kísérő hormonális változások számos módon hatnak a nők szervezetére. Az ösztrogénszint csökkenésével a hüvelyváladék mennyisége is lecsökken, illetve a hüvely savas kémhatása is megváltozik, amely gyengíti a kórokozókkal szembeni védelmet. Az elégtelen folyadékfogyasztás szintén fokozza a betegség kialakulásának kockázatát, a pangó vizelet ugyanis kedvező körülményeket biztosít a kórokozók szaporodásának. Leggyakoribb szövődmény a nőknél a vesemedence-gyulladás, amely fájdalmas tünetekkel jár és a kezelése is hosszabb időt vehet igénybe.

A bőséges folyadékfogyasztás és a sok pihenés segíthet, hogy leküzdjük a kórokozót. Fotó: Getty Images

Ritkább esetben a férfiaknál is kialakul a hólyaghurut, náluk azonban a betegség súlyosabb tüneteket is produkálhat. A fertőzésre hajlamosító tényező lehet férfiaknál a vizelet tartogatása, mert a húgyhólyagban pangó vizelet kedvez a baktériumok elszaporodásának. Idősebb korban a prosztata megnagyobbodása is nehezítheti a vizelet ürítését, továbbá a hólyagkövesség is kiválthat hasonló panaszokat. Hólyaghurut a fiatalabbaknál is jelentkezhet, jellemzően az altesti régió lehűlése eredményezi, például ha az érintettek a hideg padlón ülve töltenek el hosszabb időt. A férfiaknál prosztatagyulladás, azon keresztül pedig here- és mellékhere-gyulladás is kísérheti a felfázást.

Mit tegyünk, ha visszatérő gondot okoz?

Az esetek felében a betegség spontán gyógyul: a bőséges folyadékfogyasztás és a sok pihenés segíthet abban, hogy a szervezetünk gond nélkül leküzdhesse a kórokozót. Léteznek továbbá olyan vény nélkül kapható készítmények is, amelyek a bennük lévő gyógynövényi hatóanyagok segítségével felgyorsíthatják a gyógyulás folyamatát. Elsősorban enyhébb gyulladások esetén, a legelső tünetek jelentkezésekor (gyakori vizelési inger és a csípő, égő érzés vizeletürítéskor) lehet hatásos szerepük a kezelésben. Ha a tünetek néhány nap után sem enyhülnek, az orvos antibiotikumos kezelést is előírhat.

Aki már egyszer felfázott, annak fokozottan kell ügyelnie a megelőzésre, mert nagyobb eséllyel fázik fel újra. Mivel az ilyen jellegű gyulladásokra több komoly betegség is hajlamosíthat (például a cukorbetegség, a húgyhólyagsérv, illetve bizonyos daganatok), így ha visszatérő problémát okoz, mindenképpen javasolt egy alapos kivizsgálás. Sok esetben az említett betegségekre is az ilyen kivizsgálásokon derül fény.