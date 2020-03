Hogyan kerüljük el a felfázást?

Nem csak a nőket érinti

A hólyaghurut vagy cisztitisz, ismertebb nevénfelfázásjellemzően bakteriális fertőzés eredménye. Az esetek 80 százalékában a bélrendszerben természetes körülmények között is jelen lévőE. colibaktériumok okozzák, amelyek a húgycsövön át a húgyhólyagba jutnak, és ott elszaporodva gyulladást váltanak ki. Megkülönböztetünk akut és visszatérő hólyaghurutot: előbbi esetben afertőzésegyszeri, utóbbinál viszont a gyulladás fél éven belül legalább kétszer vagy egy éven belül legalább három alkalommal jelentkezik. A felfázás tünetei közé tartozik a gyakori vizelési inger, a vizeletürítéskor tapasztalható csípő, égő érzés és a fájdalmas alhasi görcsök.

Az egyik legnagyobb tévhit a betegséggel kapcsolatban, hogy csak a nőket érinti, pedig a férfiaknál ugyanúgy kialakulhat, főleg idősebb korban. Náluk például a prosztata megnagyobbodása esetén a hólyagban pangó vizelet kedvezhet a baktériumok elszaporodásának. A nők azonban valóban hajlamosabbak a felfázásra (élete során szinte minden nőnél legalább egyszer megjelenik), hiszen a húgycsövük rövidebb, és a húgycsőnyílásuk is közel van a végbélnyíláshoz, ahonnan a bélbaktériumok könnyen átterjedhetnek. Szintén fontos tudni, hogy - bár az állapot neve ezt sugallja - önmagában a hideg még nem okoz hólyaghurutot, az altestünk lehűlése "csak" a rizikót fokozhatja. Ilyenkor gyengül az érintett terület vérellátása, ezzel együtt szervezetünk helyi védekező rendszere, és a kórokozók könnyebben eredményezhetnek fertőzést. Ezért inkább kerüljük a hideg felületen való ücsörgést, és tartsuk melegen a derekunkat, lábunkat, különösen a téli hónapokban.

Amiket kerülni kell

A hólyaghurut kockázatát nemcsak altestünk lehűlése, hanem más hajlamosító tényezők is növelhetik, amelyek azonban kis odafigyeléssel semlegesíthetőek. A megelőzés lényeges pillére a rendszeres és bőséges folyadékfogyasztás (naponta legalább 2-2,5 liter szénsavmentes ásványvíz, cukrozatlan gyümölcslevek, teák), így átmoshatjuk a hólyagot, és megakadályozhatjuk a baktériumok megtelepedését. A tünetek jelentkezésekor vizelethajtó vagy antibakteriális hatású gyógyteák (medveszőlőlevél, mezei zsurló, csalán, hibiszkusz, tőzegáfonya) is sokat segíthetnek. Az alkohol-, cukor- és koffeintartalmú italokat azonban kerüljük, mert irritálhatják a hólyagot és dehidratálhatják a szervezetet.

A nők anatómiailag hajlamosabbak a felfázásra a férfiaknál. Fotó: Getty Images

Szintén alapvető, hogy ne tartogassuk a vizeletünket: ha úgy érezzük, hogy pisilni kell, könnyítsünk magunkon. A pangó vizelet ugyanis ideális környezetet teremt a baktériumoknak a szaporodáshoz, számuk 17-20 perc alatt megduplázódhat. Különösen szexuális aktus után fontos, hogy azonnal a mellékhelyiség felé vegyük az irányt! Szeretkezés közben a kórokozók könnyedén bekerülhetnek a női húgycsőbe, amelyektől azonban vizeletürítés útján hatékonyan megszabadulhatunk. Még néhány jó tanács az intim együttlétekhez: előtte és utána mindig mosakodjunk meg, tartózkodjunk amenstruációalatti összebújástól, és pesszárium, spermicid gél vagy kúp helyett inkább óvszerrel védekezzünk.

A hüvelyflóra egyensúlyának megbomlása ugyanúgy növelheti a felfázás veszélyét. Ha bizonyos okok miatt az ott uralkodó, természetesen savas közeg lúgossá válik, könnyen megfertőződhetünk. Gondolta volna például, milyen sok múlik a mosdóhasználati szokásainkon? Ne csak vécézés után mossunk kezet, hanem előtte is, ellenkező esetben kórokozókat juttathatunk a nemi szervünkre vagy annak környékére. Ugyanezen okból érdemes megtanulni és alkalmazni a helyes törlési irányt: elölről hátrafelé haladjunk, először a nemi szervet töröljük meg, csak ezután a végbélnyílás környékét.

Szintén károsíthatják a hüvelyflórát az intim területen használt szappanok és spray-k, illetve az irrigálás (hüvelyöblítés) is. Bár tény, hogy mindent meg kell tennünk személyes higiéniánk érdekében, ne vigyük túlzásba se a gondoskodást: a szeméremtestet kizárólag semleges vagy savas pH-értékű szerrel mossuk meg, és utána mindig bő vízzel öblítsük le, irrigálást pedig csak orvos utasítására végezzünk. Figyeljünk arra is, hogy az átizzadt edzőruhát, vizes fürdőruhát a lehető leghamarabb cseréljük szárazra, mert a baktériumok kifejezetten szeretik a nyirkos, meleg közeget. Ne feledkezzünk meg az alapos zuhanyozásról sem, főleg, ha sós tengervízben vagy klóros uszodavízben jártunk, ezek ugyanis károsíthatják az intim tájék hámrétegét. Otthon is inkább a zuhanyozást részesítsük előnyben a fürdéssel szemben, fürdés közben ugyanis a baktériumok nagyobb eséllyel juthatnak be a húgycsőbe.

Talán kevesen vannak tisztában azzal, hogy a menopauza ugyancsak rizikótényező. Változókorban csökken a női nemi szervek és a húgyutak normális működéséhez szükséges ösztrogén szintje, az utolsó menstruációs vérzést követően pedig a nemi szervek és a húgyutak hámja sorvadásnak indul. Mivel az elvékonyodó hám jóval fogékonyabb a fertőzésekkel szemben, célszerű bizonyos készítmények alkalmazásával hidratálni, erősebbé tenni azt. Egyeztessünk orvosunkkal a lehetőségekről!

Ha a panaszok súlyosbodnak

Az akut, komplikációmentes hólyaghurutot az egészséges szervezet természetes védekezőrendszere is képes legyőzni, amiben segíthet a tüneteket csökkentő, vény nélkül kapható gyógyszerek vagy antibakteriális gyógynövénykészítmények, teák használata is. Nem szükséges tehát rögtön orvoshoz fordulni, a baktériumok szaporodásának visszaszorítását és a szimptómák enyhítését viszont azonnal el kell kezdeni. A panaszok fokozódása, láz, hidegrázás, véres vizelet, hányás, deréktájifájdalomesetén azonban ne késlekedjünk, jelentkezzünk be egy szakemberhez, aki valószínűleg antibiotikumterápiát javasol majd.

Mivel az antibiotikumok a kórokozók mellett a szervezet bél- és hüvelyflórájának hasznos baktériumait is megtizedelik, elősegíthetik a felfázás kiújulását. A kezelést követően szükség van az egészséges baktériumflóra helyreállítására, ami egyébként minden antibiotikum-kúra esetén érvényes: ha nem akarjuk, hogy sérüljön a hüvelyflóra egyensúlya, a készítmények alkalmazása alatt, de utána is mindenképpen használjunk hüvelyflóra-regenerálót, szedjünk probiotikumot és/vagy fogyasszunk probiotikus ételeket, italokat.