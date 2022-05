Ezért fájnak a mellek menzesz előtt

Ovuláció előtt megemelkedik az ösztrogén szintje, ami miatt megduzzadnak a mell mirigyei, a progeszteronszint emelkedése a menzesz előtt egy héttel pedig a tejmirigyek növekedését stimulálja. Az ilyenkor tapasztalható mellduzzadás és mellfájdalom kéz a kézben jár a PMS, vagyis a premenstruációs szindróma egyéb tüneteivel, amelyek sok nő számára különösen kellemetlenné teszik ezt az időszakot.

A mellfájdalom okai

A legtöbb nőnél a mell felső, illetve oldalsó részén jelentkezik fokozott érzékenység, illetve egyesek akár a hónalj terültén is tapasztalhatnak ilyesmit attól függően, hogy hol mennyi mellszövet található. A fájdalomérzet és az érzékenység mértéke is egyénenként változhat: van, akinél inkább csak érintésre vagy például hason fekve tapasztalható. Ugyanakkor egyes nőknél akár konstans feszülés, fájdalom is jelentkezhet, függetlenül attól, hogy éppen mit csinálnak vagy milyen testhelyzetben vannak.

Hogy a fájdalmat enyhítsük, érdemes ilyenkor jól tartó, kényelmes melltartót viselni, emellett sportolni, és szükség esetén egy-egy recept nélkül kapható fájdalomcsillapítót is bevehetünk. Érdemes lehet csökkenteni a koffein- és a sóbevitelt, valamint a zsíros ételek fogyasztását egy héttel a menzesz előtt. Az orvosunkkal egyeztetve pedig szedhetünk B6-vitamint, illetve E-vitamint is táplálékkiegészítő formájában.

Ha megjön a menzeszünk, általában a fájdalom és az érzékenység is enyhül. Ha mégsem, és akár több héten is eltart, vagy esetleg rosszabbodik, esetleg kifejezetten csak az egyik mellre koncentrálódik, akkor mindenképpen menjünk el az orvosunkhoz.

