Ez veszélyezteti a magzatot a harmadik trimeszterben

A bakteriális vaginózis a hüvely leggyakoribb betegsége a kismamák esetében is. Akkor jön létre, ha a hüvelyflóra egyensúlya valamilyen okból felborul és a tejsavbaktériumok (Lactobacillusok) száma lecsökken, ami utat enged a kórokozók elszaporodásának. A bakteriális hüvelyfertőzés leggyakoribb tünete a bőséges – kellemetlen, halszagú – szürkésfehér színű folyás, ami gyakran a szexuális aktus után jelentkezik a legbővebben.

Kiváltó okai közé tartozik például az antibiotikumos kezelés, fokozott szexuális aktivitás, nem megfelelő tisztálkodási szokások, szőrtelenítés, irrigálás, valamint önmagában a várandósság is. Ennek oka a hüvelyflóra összetételére is hatással lévő hormonváltozás: az ösztrogén és progeszteron szintje megemelkedik, valamint megjelenik a béta HCG nevezetű terhességi hormon is. A terhesség utolsó harmadában a hüvely enyhe tágulása szintén fogékonyabbá teszi a nőket a különböző intimfertőzésekre.

TERHESSÉG SORÁN SÚLYOS KOMPLIKÁCIÓKAT IS OKOZHAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Súlyosan veszélyezteti a magzatot

A bakteriális vaginózis alapvetően nem veszélyes kórkép, a terhesség során azonban akár súlyos komplikációkat is okozhat. Az elszaporodott baktériumok a méhbe jutva fertőzéseket, méhnyálkahártya-gyulladást idézhetnek elő, idő előtti magzatburok-repedéshez, valamint koraszüléshez vezethetnek. A kórokozók közül érdemes kiemelni a B-csoportú Streptococcus baktériumokat, amelyek megfertőzhetik az újszülötteket is, ami esetükben súlyos következményekkel járhat: szepszis (vérmérgezés) vagy agyhártyagyulladás alakulhat ki, ami megnövelheti az agykárosodás, a mozgás- és értelmi zavarok kialakulásának esélyét, de akár az életüket is veszélyeztetheti.

Törekedjünk a megelőzésre

Bár a fő okot, a hormonváltozást nem lehet elkerülni a terhesség alatt, a többi hajlamosító tényezőt érdemes kivédeni. Fokozottan ügyelni kell a személyi higiéniára, illetve arra is, hogy túlzásba se vigyük a mosakodást, mivel azzal a hasznos, hüvelyt védő baktériumokat is nagy számban eltávolíthatjuk. A reggeli és esti tisztálkodás során kerüljük a hagyományos, lúgos kémhatású tisztálkodószereket, valamint a nedves törlőkendők, illatosított intimbetétek használatát is, mivel azok károsítják a hüvelyflóra épségét.

A már kialakult hüvelyfertőzést nem szabad elhanyagolni, különösen a várandósság ideje alatt: ekkor fokozhatja a spontán vetélés és a koraszülés kockázatát. Ráadásul bármely életszakaszban előidézhet egyéb szövődményeket.

Kérjünk segítséget!

Ha minden elővigyázatosság ellenére hüvelyfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek a várandósság során, javasolt minden esetben orvoshoz fordulni, aki alapos vizsgálatot követően meghatározza az adott esetben legmegfelelőbb terápiás módszert. A szükséges receptköteles gyógyszerek használata mellett – vagy azt követően – fontos feladat a normál hüvelyflóra helyreállítása is, hogy csökkenthessük a fertőzések ismételt kialakulásának kockázatát.

