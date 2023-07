Általában sok napsütés várható, mely mellett gomolyfelhők képződnek. Ugyanakkor a Dunántúlon levő zártabb felhőzet északkeleti irányba terjed, de közben szakadozottá, gomolyossá válik. A nyugati tájakon délutántól, annak is inkább a második felétől egyre nagyobb számban várhatók záporok, zivatarok, amelyekből késő estére egy nagyobb csapadéktömb is kialakulhat. A zivatarokat elsődlegesen felhőszakadás kíséri. Az ország északi, északkeleti harmadán megélénkül a nyugatias szél, de zivatarokban átmenetileg erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 32 fok között várható, ugyanakkor a felhősebb nyugati tájakon kissé hűvösebb idő valószínű.