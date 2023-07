„Tinédzserként leszbikusnak tartottak, mert úgy öltöztem, mint egy fiú” – mesélte Logan Brown a brit Glamournak. Mint mondta, később rájött, hogy a nem és a szexuális irányultság két teljesen különböző dolog, azonban hosszú utat járt be, amíg rájött, hogy ő valójában transznemű. Korábban volt néhány párkapcsolata nőkkel – hosszú távú is –, de aztán, nagyjából két évvel ezelőtt megismerkedett Bailey Millsszel, aki egy nembináris nemi identitású előadóművész. Azóta pedig közös gyerekük is született.

Egészséges kislányt szült egy transznemű férfi. A kép forrása: baileyjmills99/Instagram

Reggeli rosszullét

Logan bizonyos egészségügyi problémák miatt egy időre abbahagyta a tesztoszteron szedését. Aztán egyik reggel rosszulléttel ébredt, ezért úgy gondolta, csinál egy terhességi tesztet. Pozitív lett. Gyorsan felébresztette párját, hogy elmondja neki a hírt. Mindketten sokkhatás alá kerültek.

Felváltva mondogattuk, hogy »úristen«, aztán két órán keresztül nem is szóltunk egymáshoz” – mesélte Logan.

Lelki nehézségek

A pár végül hosszas gondolkodás után a baba megtartása mellett döntött. A terhesség azonban nem volt végig felhőtlen. A várandósság korai szakaszában pozitív élményeik voltak a terhesgondozás kapcsán, amikor azonban költözésük miatt kórházat váltottak és onnantól egy nagyobb klinikára kellett bejárniuk, már sokkal másabb bánásmódban részesültek. Logan szerint a kórházi személyzet nem igazán tudja, hogyan viszonyuljon az LMBTQ+ közösség tagjaihoz, ezért felkészítő és érzékenyítő képzésekre lenne szükségük.

Egészséges kislányuk született

Logan elmondása szerint a vajúdás alatt viszont már nagyon odafigyeltek az igényeire. Lejjebb vették a fényeket és bekapcsolták a szülők által kért zenét. Végül Logan egy egészséges kislánynak adott életet.

Sajnos a kórházban Logan és kislánya is elkapott egy fertőzést, így egy hétig benntartották őket. Az ápolók azonban mindenben támogatták az újdonsült szülőt.