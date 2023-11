Bélbaktérium lehet felelős a kínzó tünetekért

Húgyúti fertőzések okai

Visszatérő hólyaghurutról akkor beszélünk, ha a kórkép fél éven belül legalább kétszer vagy egy éven belül kettőnél többször fordul elő. A hólyaggyulladásnak vagy cisztitisznek is nevezett kórkép olyan megbetegedés, amely során kórokozó baktériumok kerülnek az alsó húgyutakba, amelyek szaporodni kezdenek. Leggyakoribb kiváltó okai a bélrendszer normál flórájában élő baktériumok (például az E. coli), amelyek enyhébb esetben megfertőzhetik a húgycsövet, a húgyhólyagot, súlyosabb esetben eljuthatnak a vesemedencéig, és a veséket is károsíthatják. A húgyutakba jutásukat előidézhetik rossz higiéniás szokások, a toalettpapír helytelen – hátulról előre történő – alkalmazása, vagy akár a nemi élet is.

A HÚGYÚTI FERTŐZÉST GYAKRAN A TOALETTPAPÍR HELYTELEN HASZNÁLATA OKOZZA. FOTÓ: GETTY IMAGES

A húgyúti fertőzések kialakulásának a kockázatát tovább növelheti a hideg hónapokban jellemző altesti lehűlés – amelynek következtében az erek beszűkülnek, romlik a vérellátás, valamint a szervezet ellenállóképessége is meggyengül – vagy a nyári melegben átnedvesedett fehérnemű, a strandolás után hordott vizes fürdőruha, amelyek mind kedvező környezetet nyújtanak a kórokozók elszaporodásához. A betegség szintén gyakoribb például vesekövességnél, az immunrendszer általános gyengülése során, kevés folyadékfogyasztás esetén, valamint változókorban, amikor a húgycsövet bélelő hámszövet elvékonyodik, sérülékeny lesz, a baktériumok pedig könnyebben okozhatnak fertőzéseket.

Égő, sürgető tünetek

A húgyúti fertőzések egyik legjellemzőbb tünete a gyakori vizelési inger, valamint a vizeletürítés közben jelentkező szúró, égő fájdalom. Emellett az érintettek gyakran tapasztalnak alhasi, kismedencei fájdalmat – amely a deréktájra is kisugározhat –, hidegrázást vagy hányingert is. A betegség súlyos esetben hőemelkedést vagy akár lázat is okozhat. Kezdeti stádiumban a terápiához elegendő lehet a bőséges folyadékfogyasztás, különböző gyógynövénytartalmú teák és vény nélkül kapható készítmények használata, előrehaladott állapotban azonban elengedhetetlenné válhat az antibiotikumos kezelés is. Ennek egyik gyakori mellékhatása a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása, amely megnöveli az esélyt a hüvelyfertőzésre is.

A hüvelyfertőzés olyan kellemetlen kórkép, amellyel szinte minden nő találkozik élete során. Fontos a gyors, hatékony és célirányos kezelés, amelynek érdekében érdemes elkülöníteni egymástól a gombás és bakteriális fertőzésre utaló jeleket.

Hüvelyfertőzés okai

Az antibiotikum használata nemcsak a kórokozókat tizedeli meg, hanem a hüvelyben található jótékony baktériumokat is. A hüvelyflóra egyensúlya felborul, ami nem csupán gombás, de jellemzően kellemetlen szagú, bőséges, híg hüvelyváladékkal járó bakteriális fertőzéseket is okozhat. Bakteriális hüvelyfertőzés azonban más okból is kialakulhat. A kórokozók a legtöbb esetben a saját bélflórából kerülnek a hüvelybe, hiszen a végbélnyílás mind a húgycsőnyíláshoz, mind a hüvelybemenethez közel esik.

Ezt elősegítheti az alacsony szintű személyes higiéné, a húgyúti fertőzéseknél már említett hibás toalettpapír-használat, valamint a tangafazonú alsóneműk használata is, amely könnyen a bél- és a hüvelyflóra keveredését idézheti elő. A fertőzés kialakulásának esélyét tovább növelheti a gyakori irrigálás, a tamponhasználat, a fokozott – vagy menstruáció alatti – nemi élet, valamint bizonyos fogamzásgátló eszközök is. A megfertőzött hüvelyből a kórokozók könnyedén átjuthatnak a húgyutakba is, ahogy a húgyutakban lévő baktériumok is megtelepedhetnek a hüvelyben. Ebből az ördögi körből gyakran nehéz kitörni.

Elsődleges feladat a hüvelyflóra helyreállítása

Ahhoz, hogy a hüvelyfertőzéseket – és az ezekből kialakuló húgyúti fertőzéseket – elkerülhessük, egészséges, a kórokozóknak ellenálló hüvelyflórára van szükség. Ezt elsősorban a hüvely védelmét biztosító tejsavbaktériumok számának növelésével érhetjük el, amelyhez javasolt a patikában vény nélkül kapható, savas kémhatású prebiotikus készítményeket használni. A hüvelykrémek, -kúpok és -gélek összetevői táplálják a hüvelyt védelmező Lactobacillusokat és támogatják a szaporodásukat. Segítenek visszaállítani a savas pH-t, amely természetes gátat szab a kórokozók terjedésének, ezáltal megelőzik a visszatérő hüvelyi és húgyúti fertőzéseket.