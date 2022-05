Babavárás: ezekre a nemi hormonokra kell figyelni

A babavárás kulcsa az egészséges menstruációs és ovariális ciklus, melyeket számos hormon befolyásol. A legtöbb nő szinte kapásból sorolja a legfontosabbakat, ha a téma szóba kerül: FSH (folliculus-stimuláló hormon), LH (luteinizáló hormon), ösztrogén (tüszőhormon), progeszteron (sárgatesthormon). Az előbbi kettőt az agyalapi mirigy, míg az utóbbiakat a petefészek termeli. Gyakran megfeledkeznek azonban a prolaktinról, mely a köztudatban (és nevéből adódóan is) összeforrt a terhesség utáni tejelválasztás (laktáció) megindításával. Pedig ez a hormon még további közel 300 folyamatban vesz részt a testünkben, és nemcsak a nők szervezetében, de a férfiakéban is megtalálható. Bár a viselkedésre és az anyagcserére kifejtett, valamint azimmunrendszerszabályozásában játszott szerepe is fontos, a fókuszt most mégis helyezzük a reproduktív rendszerre gyakorolt hatására.

A prolaktin hormon rendkívül fontos szerepet tölt be a babavárásban. Fotó: Getty Images

Mi szabályozza?

A prolaktint alapvetően az agyalapi mirigy laktotróf sejtjei termelik, de a méh sejtjeiben, az immunsejtekben, a mellekben, a prosztatában, a bőrben és a zsírszövetben is termelődhet. Hogy szintje mégis a normál tartományon belül maradhasson, ahhoz szükséges a hipotalamusz által előállított dopamin hormon. Minél több dopamin szabadul fel a szervezetükben, annál kevesebb prolaktin termelődik, ráadásul mivel a prolaktin fokozza a dopaminkiválasztást, így ez egy úgynevezett negatív visszacsatolási hurkot eredményez.

A prolaktin másik kulcsfontosságú szabályozója az ösztrogén. Ez a nemi hormon arra sarkallja az agyalapi mirigyet, hogy több prolaktint termeljen. Kutatások bizonyították, hogy az ovuláció előtti néhány napban, amikor az ösztrogén szintje a legmagasabb a szervezetben, olyankor kis mértékben ugyan, de a prolaktin szintje is megnő. Ez a teherbeesés előtt és után egyformán fontos, hiszen a prolaktin egészséges szintje nélkülözhetetlen a fogantatáshoz, valamint a szülés után a laktáció beindulásához. E két folyamat pedig jobban összefügg, mint azt sokan gondolnák. A prolaktin egyik fontos feladata ugyanis a tüszőrepedés (ovuláció) vagy a megtermékenyített petesejt beágyazódásának megakadályozása a terhesség és a szoptatás alatt, mégpedig az ösztrogén és a progeszteron hormonok termelődésének "megzavarásával". Csakhogy, ha e két állapoton kívül is olyan magas a prolaktinszint a szervezetben, mint várandósság vagy szoptatás idején, az bizony komoly problémákat okozhat: eredményezheti például éppen a teherbeeséshez szükséges ovuláció elmaradását.

A dopaminon és az ösztrogénen kívül számos más hormon is növelheti és csökkentheti a szervezetben felszabaduló prolaktin mennyiségét, például a tirotropin-felszabadító hormon, az oxitocin és a diuretikus hormon.

Miért gond, ha túl magas a prolaktin szintje?

Ha a vérben keringő prolaktin szintje túl magas, akkor hiperprolaktinémiáról beszélünk. Ez a terhesség és a szoptatás alatt teljesen normális, akkor ugyanis akár a normál szint 20-szorosára is emelkedhetnek az értékek. Azon kívül azonban számos tényező állhat a magas prolaktinszint kialakulása mögött:

a szervezet dopaminszintjét csökkentő gyógyszerek,

egyéb hormonszintváltozást okozó készítmények,

anorexia,

a mellkast, mellbimbót irritáló tényezők, legyen az akár egy sebészeti beavatkozásból hátramaradt heg,övsömörvagy túl szoros melltartó,

pajzsmirigy-alulműködés,

az agyalapi mirigy jóindulatú tumora (prolaktinóma).

Mindezek mellett a megemelkedett prolaktinszint hátterében olyan "banális" okok is állhatnak, mint a túl sok stressz, a rendszeres, megerőltető edzés, a túlzott mértékű fehérjefogyasztás vagy az alacsony vércukorszint. Sőt olyangyógynövényekfogyasztása is okozhatja, mint a görögszéna, az édeskömény magja vagy a vörös lóhere.

A hiperpolaktinémia változatos tünetekkel jelentkezhet, illetve különböző betegségeket is okozhat:

termékenységi zavarok, kimaradó, ritka vagy rendszertelen menstruáció: ez összefüggésben állhat pajzsmirigy-alulműködéssel, illetve a policisztás ovárium szindrómával (PCOS). Ezekre felhívhatja a figyelmet a fokozott szőrnövekedés az arcon, a pattanásos bőr vagy a hőhullámok, sőt a hízás is;

terhesség nélkül is elindulhat a tejtermelődés,

libidócsökkenés, hüvelyszárazság és fájdalmas közösülés is jelezheti,

emellett ritkábban máj- és/vagy vesebetegség kialakulásához is vezethet.

Megjegyzendő, hogy a menopauzán átesett nőknél is kialakulhat hiperpolaktinémia, amit általában a pajzsmirigy-alulműködés kialakulásával szoktak észrevenni. Tünetei az alábbiak:

fáradtság,

hízás,

izomfájdalom,

szorulás,

rossz hidegtűrés.

Mi történik, ha túl alacsony a prolaktin szintje?

Ha a vérkeringésben túlságosan alacsony a prolaktin szintje, akkor hypoprolaktinémiáról beszélhetünk. Ez az állapot sokkal ritkább, oka pedig az agyalapi mirigy alulműködésében keresendő. Az alacsony prolaktinszintnek a gyermekvállalás során van jelentősége, akkor ugyanis megakadályozhatja a fogantatást, sőt, mivel a várandósság első három hónapjában hasonlóan fontos szerepet tölt be mint a "terhességmegtartó" progeszteron, így alacsony szintje hatással lehet a korai vetélésre is.

Hogyan kezelhető a hiperpolaktinémia?

A túl magas prolaktinszintet alapvetően az agyat dopamintermelésre serkentő szerekkel, úgynevezett dopamin-agonistákkal kezelik. Emellett mind gyakrabban alkalmazzák a kabergolin hatóanyag-tartalmú kezeléseket is. Előfordulhat azonban, hogy ezek nem hatásosak, ilyenkor a szakemberek sugárterápiát vagy műtétet is javasolhatnak, amennyiben a magas prolaktinszintet prolaktinóma okozza. De, mi magunk is tehetünk azért, hogy csökkentsük a magas prolaktinszintet: