A PCOS így ismerhető fel

A termékeny korban lévő nők közel 20 százalékát érinti a policisztás ovárium szindróma (PCOS), de sajnos nem mindenki kapja meg időben a kezelést, mert csak későn diagnosztizálják a tünetegyüttest - hívta fel a figyelmet Dr. Hetényi Gábor, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza. A panaszokat ráadásul gyakran keverik a PCO-val, ami a petefészek morfológiai eltérése, annak policisztás megjelenése.

A PCOS tünetegyüttesének hátterében hormonális zavar áll: az androgén hormonok szintje megnő, sőt, akár túlsúlyba is kerülhet a női nemi hormonokkal szemben. Emiatt zavart szenved a menstruációs ciklus, illetve apró ciszták keletkeznek a petefészkekben, amelyeket ultrahanggal lehet kideríteni - magyarázta a szülész-nőgyógyász.

A PCOS komplex kivizsgálást igényel

A tünetegyüttes megállapításához a Rotterdami Konszenzus 3 kritériumából legalább 2-nek meg kell felelni:

A petefészkek poliszcisztás megjelenése (PCO)

Rendszertelen, kimaradó menstruáció

A tesztoszteron túltermelődése (a mellékvesében, valamint kis mennyiségben a petefészkekben is megtalálható)

A PCOS a termékeny korban lévő nők ötödét érinti

Amint látható, szerteágazó tünetekről, panaszokról van szó, éppen ezért komplex kivizsgálást is igényel. A cisztát ultrahanggal diagnosztizálhatják, illetve a nőgyógyász hüvelyi ultrahang vizsgálatot kérhet, ezt a ciklus elején szükséges elvégezni. A hormonvizsgálattal nemcsak a női és férfi nemi hormonokat, hanem a prolaktinszintet (PRL - a terhesség idején és a szülés után a legmagasabb), valamint apajzsmirigyfunkciót is meg kell nézni. Ezek mellett szükséges vércukorterhelés, inzulinszint meghatározással, kizárva a cukorbetegséget és az inzulinrezisztenciát (IR). A szindrómában szenvedő nők zsírszövete nem termel elegendő adiponektin hormont, így ennek a szintjét is megmérik.

A sikeres kezelés kulcsa

Dr. Hetényi Gábor elmondta: a PCOS megfelelő odafigyeléssel és kivizsgálással a fenti vizsgálatokkal megállapítható, így a komplex kezelést is időben el lehet kezdeni, folyamatos nőgyógyászati kontroll mellett. A teherbeesés sikeressége érdekében fontos a nőgyógyász, az endokrinológus és dietetikus együttműködése, körültekintő szaktudása, illetve a leendő anyuka hozzáállása!