„Amint megjön a menzeszem, sorban szedem a fájdalomcsillapítókat”

Endometriózis esetén a méh nyálkahártyasejtjei a méh üregén kívül is megjelennek, leggyakrabban a petefészkek és a kismedencei hashártya különböző részein. Az így kialakuló sejtszigetek steril gyulladást válthatnak ki maguk körül, valamint összenövéseket, letapadásokat okozhatnak, azokon keresztül pedig krónikus fájdalmat, illetve akár meddőséget. Ezenkívül a méhüregen kívül elhelyezkedő méhnyálkahártyasejtek is minden hónapban leválnak a menstruáció idején, hiszen a hormonok ugyanúgy hatnak ezekre, mint a méhüregben lévőkre. Ez hónapról hónapra jelentkező ciklikus fájdalommal jár együtt. Mi több, az endometriózis olyan súlyos fájdalmakat okozhat a nőknél, amelyek által az életminőséget is jelentősen rontja, akár ellehetetleníti a mindennapi életvitelt.

Az endometriózis Magyarországon is mintegy kétszázezer nőt érint. Fotó: Getty Images

„A leggyakoribb tünet a fájdalmas menstruáció, emellett lehet még fájdalmas vizelet- és székletürítés, fájdalmas szexuális együttlét, meddőség és krónikus kismedencei fájdalom is” – mondta el a Telexnek nyilatkozva dr. Dobó Noémi szülész-nőgyógyász, endometriózisspecialista. Hozzátette, bár az endometriózis jóindulatú elváltozás, de visszafordíthatatlan károkat is okozhat. A szerteágazó tünetek miatt azonban sokszor évekig is eltarthat, mire beigazolódik, hogy egy nő ezzel küzd. Szintén nehezíti a helyzetet, hogy sokakat nem is vesz komolyan a környezetük, orvosaik, mondván, hogy a fájdalom hozzátartozik a menstruációhoz, azzal a nőknek együtt kell élniük.

A Telex megkeresésére egy fiatal pár, Kitti és Zoli beszélt arról, hogyan hat a betegség az életükre. Kitti először tinédzserként érezte, hogy valami nincs rendben, amikor egy fizikadolgozat felett görnyedve annyira görcsölt, hogy képtelen volt a kérdésekre koncentrálni. Az azóta eltelt években több orvost is felkeresett, de választ sosem kapott a panaszai mibenlétére, csupán azt hallgatta mindenkitől, hogy vannak nők, akiknek jobban fáj a menstruáció, ez pedig normális. „Már a PMS is nagyon megvisel, betompulok, nem tudok jelen lenni, és képtelen vagyok bármire is koncentrálni. Majd amikor megjön, elkezdem bevenni a fájdalomcsillapítókat, sorban egymás után, de figyelnem kell arra, hogy jókor vegyem be a gyógyszereket, mert különben abszolút hatástalanok a görcsök ellen. Ezeket úgy tudnám leírni, mintha a méhem azon erőlködne, hogy kilökje a levált méhnyálkahártyát, de nem bírja” – fogalmazott Kitti a riportban.

A nő végül férje unszolására jelentkezett be egy endometriózisspecialistához egy vidéki magánklinikára. A szakember az ultrahang alapján azonnal felismerte a betegséget. „Napokig dühöngtem, elképesztő mérges volt minden orvosra, akiknél korábban jártunk” – árulta el Zoli. „Sok minden kavargott bennem akkor, betegnek éreztem magam, és csak az járt a fejemben, hogy gond van velem. Úgy éreztem, hogy én ezt nem érdemlem meg, hiszen egészségesen élek” – emlékezett vissza Kitti, aki ezután először az alternatív gyógymódok világában keresett megoldást a problémára. Kipróbálta a CBD-olajat, a manuálterápiát, és bár sosem szerette, futni is elkezdett. Újabban a kurkumával kísérletezik, illetve pszichológushoz és talpreflexológushoz jár. Mint mondja, sokféle alternatív lehetőséggel lehet találkozni, de ezeknek is megvannak a kockázataik. „Kapsz ugyan tippeket, de a saját bőrödön kell kísérletezned” – hangsúlyozta.

A diagnózis óta három év telt el. Kitti a speciális étrendek és alternatív kezelések ellenére is úgy érzi, olyan szinten súlyosbodott a helyzet, hogy mostanra valószínűleg elkerülhetetlen a műtéti beavatkozás. „Az is előfordult, hogy hajnali fél hatkor kellett lemondanom egy reggeli munkát. Egyszerűen nem tudtam elmenni, mivel nem aludtam semmit előző éjszaka, hiába vettem be gyógyszert, nem használt semmit. Most jutottam el arra a pontra, hogy erősen latolgatom a műtétet, mert ezt így nem bírom tovább, de közben tartok is tőle. Félek, ha egy műtét van, akkor az úgy gördül tovább, hogy még többre lesz szükség” – árulta el a lapnak nyilatkozva.