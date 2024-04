Akár 9 évig védhet a húgyúti fertőzésektől az ananászízű vakcina

A fájdalmas és kellemetlen húgyúti fertőzéseket a lakosság 80 százaléka élete során legalább egyszer átéli, a nők tíz százaléka akár évente megfertőződik. Fiatalokat és időseket egyaránt érinthet a probléma, de leginkább az idősebb korosztályra jelent veszélyt, mert szabálytalan szívdobogást és magas vérnyomást is okozhat. Most azonban úgy tűnik: végre sikerült hatékony, hosszú távú gyógymódot találni – írja a The Sun.

A vakcina ananászízű szájspray formájában lesz elérhető. Fotó: Getty Images

Az antibiotikum csak pillanatnyi segítséget ad

A legtöbb húgyúti fertőzést antibiotikumokkal kezelik, aminek van egy óriási hátránya: a kórokozók idővel ellenállóvá válnak. Akit tehát éveken át kínoz a bakteriális fertőzés, az csak pillanatnyi gyógyulásban reménykedhet.

Ezzel ellentétben az angliai Royal Berkshire Hospitalban most kifejlesztett, MV140 nevű vakcina hasznos alternatívát nyújthat az antibiotikumos kezelésekre. A vakcina négyféle deaktivált baktériumot tartalmaz, köztük a felfázást igen gyakran okozó, bélben élő baktérium, az E. Coli ellen is védelmet nyújt.

Így majd könnyedén átesnek rajta

A vakcinát – melyet a kutatás során három hónapon keresztül mindennap a résztvevők nyelve alá permetezték – még tesztelik az Egyesült Királyságban, de az eddigi eredmények biztatóak. A 89 emberen 9 éven keresztül végzett vizsgálat kimutatta, hogy a vakcina az esetek több mint felében megakadályozta a húgyúti fertőzés kialakulását kilenc éven át, átlagban pedig négy és fél évre űzte el a fertőzést.

"Az oltás kipróbálása előtt a kutatás minden résztvevője visszatérő húgyúti fertőzésekkel küzdött. A vakcina után azok, akik mégis elkapták a fertőzést, azt mondták: elég volt a tünetek kezelésére, ha sok vizet ittak. Sokan ráadásul 9 éve nem kaptak el semmilyen hasonló fertőzést" – mondta el a portálnak Dr. Bob Yang, a kutatás egyik vezetője.