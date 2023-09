Néhány évvel ezelőtt egy fiatal lány kérte a mentők segítségét hasi fájdalmai miatt. A lány a mosdóban fogadta a kiérkező mentősöket, és elmondta, hogy előző nap ugyan felkereste háziorvosát, de a panaszok még mindig fennállnak. A mentőket azonban nem ez lepte meg igazán, hanem hogy a vizsgálat közben a fiatal lány egy újszülöttet hozott világra. Mint kiderült, fogalma sem volt róla, hogy terhes. Hasonlót élt át Klara Dollan is, aki kilenc hónapig nem tudta, hogy terhes, majd teljesen váratlanul, a fürdőszobájában adott életet gyermekének. Egy szomszéd hallotta meg a vajúdás sikolyait, és hívta a mentőket. Amikor Dollan felhívta az édesanyját, hogy jöjjön be a szülészetre, a válasz az volt: "de hát ma reggel még nem voltál terhes!" A nő öt hónappal a lánya születése előtt szakított a barátjával, és nála amúgy is gyakran megesett, hogy kimaradt a menstruációja. Egy kicsit meghízott, de ezt a szakítás számlájára írta. Nem voltak tüneteim, nem volt sóvárgásom, sem hányingerem – idézte fel Klara.

Általában a menstruáció elmaradásával már az első hetekben kiderül, ha egy nő várandós, de a reggeli hányinger, émelygés is gyanút kelthet. Vannak azonban kivételes esetek, amikor nincsenek testi jelei annak, hogy valaki gyermeket vár. Vérezget, amit menstruációnak vél, nincs hányingere, nem hízik, sőt a magzat mozgásait sem érzékeli, esetleg azokat enyhe bélmozgásnak ítéli. Ilyenkor csak jóval később derül fény a várandósságra, extrém esetekben pedig az is előfordulhat, hogy a terhesség egészen a szülésig rejtve marad. Ez történt a közelmúltban Romániában is, ahol egy harmincöt éves nő nem tudta, hogy kilenc hónapos terhes, és erre az őt megvizsgáló orvosok sem jöttek rá, sőt, bélsérvvel diagnosztizálták. Műtét közben azonban beindult a nőnél a szülés. Azóta belső vizsgálat indult a zsilvásárhelyi intézményben, amelyet korábban már bírságoltak meg orvosi műhiba miatt.

A legtöbb nőnek van ideje felkészülni a szülésre. Fotó: Getty Images

Súlyos hiba, ha nem veszi észre az orvos

Az általunk megkérdezett szakember szerint az ehhez hasonló esetek megfelelő orvosi háttérrel nem fordulhatnak elő. Súlyos szakmai tévedés ugyanis, ha egy orvos nem vesz észre egy terhességet – fogalmazott Dr. Ács Nándor, hozzátéve, hogy az alatt a három évtized alatt, amióta ő praktizál, ilyen tudomása szerint nem fordult elő Magyarországon. A Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója szerint az viszont valóban előfordulhat, hogy maga az érintett számára sokáig nem realizálódik a várandósság.

Ennek okai között leginkább a tájékozatlanságot emelte ki, de az is megnehezíthet észrevenni egy terhességet, ha például valaki komoly túlsúllyal rendelkezik, esetleg elmúlt negyvenöt éves, és a menopauzának tudja be a vérzés elmaradását. Előfordul olyan is, hogy valakinek rendszertelen a ciklusa, esetleg évekig nem is menstruál, mégis teherbe esik. Ilyenkor hormonális probléma miatt nincs rendes peteérés, de egyszer csak mégis megérik egy pete, ami meg is termékenyül. Ilyenkor is jóval később derül fény a várandósságra, mert az érintettnek eszébe sem jut ez a lehetőség. Emellett az is megesik, hogy a terhesség első néhány hónapjában rendszeresen jelentkezik egy kis vérzés, amit a nők menstruációnak tudnak be – sorolja az okokat Ács Nándor, hozzátéve, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák. Az viszont gyakoribb, hogy kamasz, akár tizennégy-tizenöt éves lányokat hoz be az édesanyjuk, hogy valamiért nő a gyerek hasa. Ilyenkor ott derül ki nálunk, hogy már akár a szüléshez közel áll a várandósságuk – osztja meg a szakember, hozzátéve, hogy ezekben az esetekben a kislányok általában sejtik, mi állhat a háttérben, csak nem merik elmondani a családjuknak.

Van, hogy tényleg semmi nem utal rá

Egy berlini felmérés szerint nagyjából minden ötszázadik terhesség sorolható a nem, vagy csak későn felfedezettek közé. Ilyenkor a huszadik hét után, vagy szélsőségesebb esetben még később derül ki a várandósság. A Nem tudtam, hogy terhes vagyok című televíziós sorozatban bemutatott anyák egészen a szülés pillanatáig nem vették észre a terhességüket. A műsor leírása alatti egyik kommentelő, akinek a terhessége a 24. héten derült ki, megírta, hogy addig rendesen menstruált, nem volt kívánós, nem émelygett és nem is hízott. Sportolóként rendszeresen edzett is, mivel az ilyenkor szokásos fáradékonyságot sem érezte. A 7. hónapban kezdett csak el nőni a hasa, és összesen 3 kilót szedett fel. „Én elhiszem, hogy előfordul ilyesmi, hiszen velem is megtörtént volna, ha a párom nem küld el orvoshoz. Azt hittem, hogy bélmozgásom van, mikor fura csiklandozást éreztem a hasamban” – írta a kommentelő.

Az anyai részről történő esetleges pszichés elutasítás is hátráltathatja a terhesség korai felismerését. Létezik ugyanis félelemből, vagy kényszeres tagadás miatt eltitkolt terhesség, mely pszichológiai problémákra vezethető vissza. Ilyenkor a nő tart a terhességtől, mert például nincs megfelelő, biztonságos családi háttere, és ezért tudomást sem akar róla venni.

Olcsi hat évvel ezelőtt adott életet kisfiának, akinek a létezésről csak a szülés előtt két órával értesült. A fiatal nő abban a hitben élt, hogy PCOS betegsége és inzulinrezisztenciája miatt nem, vagy csak nagyon nehezen lehet babája. Bár elmondása szerint volt egy időszak, amikor émelygett, két terhességi tesztet is elvégzett, amik negatív eredményt mutattak. Ezek után talán egyszer-kétszer éreztem, hogy valami bugyborékol a hasamban, de semmi más nem tűnt fel – idézte fel. Olcsi egyik nap munkából hazafelé menet arra lett figyelmes, hogy víz folyik belőle, és nem akar elállni, ezért gyorsan az ügyeletre ment. Ott derült ki, hogy a magzatvizet érezte, ezért pillanatokon belül a szülőszobán találta magát, ahol tizenöt perc alatt meg is született a kisfia. Ennyi idő állt tehát a rendelkezésére arra, hogy megeméssze: anya lett.