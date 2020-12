Zsibbad a keze? Komoly bajt jelezhet!

Mivel ebben az "alagútban" egyetlen rugalmas elem van, a kéztőideg, ezért a kompresszió hatására ez nyomódik össze, ami az ideg vérellátását rontja. Ilyenkor jellemzően a hüvelyk-, a mutató és a középső ujj, a tenyér kapcsolódó része és a csukló erőtlenedik el, illetve kezd zsibbadni, fájni. Gyakori probléma, az emberek öt-tíz százalékát érinti a világon, és nőkre jellemzőbb, mint férfiakra.

Munka, hobbi is kiválthatja a kéz zsibbasát

Stresszben erősebb a kézzsibbadás

Megelőzhető a kéz zsibbadása?

Bármilyen, merev test- és kéztartással, egyoldalú terheléssel járó, gyakran ismétlődő mozdulatsor előidézheti a kéztőalagút szindrómát. Számítógépet használók , valamilyen kézi szerszámmal dolgozók, pincérek, de akár kézi kötéssel vagy gitározással foglalatoskodók is tapasztalhatjákvagyis zsibbadást, bizsergést, az először inkább éjszaka, majd nappal is jelentkező fájdalmat, a hüvelykujj izmainak merevségét, gyengeségét, a fogás erőtlenné, ügyetlenebbé válását. Nemcsak a kéz túlerőltetése, hanem bizonyos sérülései is okozhatják a kéztő alagút szűkülését, az ideg elszorítását.Azt tapasztalták, hogy a görcsös, merev, stresszes testtartás, a dermedt vállizmok is hozzájárulnak a kéztőalagút szindróma kialakulásához. Az ellazítás, a rendszeres átmozgató testedzés sokat segíthet. Vannak olyan betegségek is, amelyek hajlamosíthatnak erre, mert folyadék-visszatartással járhatnak, így a kéztőalagút beszűkülésével, a nyomás növekedésével járhatnak. Ilyenek például, az ízületi gyulladások , a köszvény, a hormonrendszer betegségei és változásai (cukor- és pajzsmirigybetegség, klimax, terhesség ).A munkavégzés során némi elővigyázatosság csodát tehet: érdemes például megnézni, jól van-e beállítva az ülés, az asztallap, munkalap magassága, számítógép mellett ülve pedig azt, hogykell a kezünket használni a billentyűzeten vagy az egéren tartva.