A vállfájdalom kezelésére több lehetőség is van attól függően, hogy komoly betegség áll a hátterében, vagy "csupán" görcs, húzódás, feszülés, túlerőltetés. Az viszont biztos, hogy bármi is okozza, képes napokra elrontani az ember közérzetét.

A vállfájdalom kezelése előtti teendők A fel kell mérni afájdalommértékét, ki kell deríteni, hogy mi okozza a panaszt. A vállfájdalom okának feltárásakor jelenleg az orvosok egyszerűen rákérdeznek a fájdalom mértékére, vagy tízfokozatú skálán próbálják értékeltetni. vállfájdalom kezelése nem csupán az életminőség javítása szempontjából fontos, hanem azért is, mert megelőzheti további problémák kialakulását. A vállfájdalom kezelése előtt, ki kell deríteni, hogy mi okozza a panaszt. A vállfájdalom okának feltárásakor jelenleg az orvosok egyszerűen rákérdeznek a fájdalom mértékére, vagy tízfokozatú skálán próbálják értékeltetni.

A vállfájdalom kezelése előtt felmérik a fájdalom mértékét. Fotó: Getty Images

Az izomfájdalmaknak alapvetően négyféle oka lehet: az izomfeszültség, az izomgyengeség, az izomgörcs és a csomók. A vállfájdalom kezelése ezután orvos vagy gyógytornász feladata lesz. Egyes esetekben a vállba adott izomlazító injekciók adnak enyhülést, mivel a görcsbe állt izmok másként már nem képesek kilazulni.

Vállfájdalmat okozhat ugyanakkor a gerinc és a porcok betegsége is, ezért ha a tünetek nem enyhülnek, akkor mindenképpen keressen fel szakorvost!

Hogyan előzhető meg a vállfájdalom? Vállfájdalom: mit jelez, ha erre ébredünk? A vállfájdalom tünet, a váll területén jelentkező fájdalmat értjük alatta, ami kisugározhat a nyakból, de lehet önálló fájdalom is. Mivel jár és hogy gyógyítható? Innen minden kiderül. matrac, tehát ha végleges megoldást szeretnénk, akkor vegyünk olyan matracot, amely kíméli az ízületeket, a gerincet, a vállakat. Ne úgy olvassunk vagy tévézzünk az ágyból, hogy meg kelljen emelnünk a fejünket, mivel az ehhez használt izmok is nyaki fájdalmat okozhatnak. vállfájdalom egyik oka a rossz, tehát ha végleges megoldást szeretnénk, akkor vegyünk olyan matracot, amely kíméli az ízületeket, a gerincet, a vállakat. Ne úgy olvassunk vagy tévézzünk az ágyból, hogy, mivel az ehhez használt izmok is nyaki fájdalmat okozhatnak.

Ne üljünk sokáig egy helyzetben, főleg íróasztal vagy számítógép előtt, mivel az megterhelő a gerinc és a váll izmai számára. Emellett az is fontos, hogy ne tegyük az íróasztalra a számítógép billentyűzetét, az ideális helyzet az, amikor lefelé kell nyúlnunk a billentyűzet után, ezzel elkerülhető a nyak, a váll és a hát fájdalma.

tartsuk könnyen elérhető polcokon, mert ha valaki hajlamos a vállfájdalomra, akkor egy rossz mozdulat miatt is A háztartásban gyakran használt dolgokat, mert ha valaki hajlamos a vállfájdalomra, akkor egy rossz mozdulat miatt is meghúzódhat a válla , illetve lehetőleg ne emeljünk nehéz dolgokat. Ha mégis fel kell emelnünk egy nehéz tárgyat, hajlítsuk be térdünket és csípőnket, tartsuk a tárgyat a testünkhöz közel, hogy a láb izmai viseljék a nagyobb terhet.

Vállfájdalom kezelése orvosi segítség nélkül

A masszírozás mindenképpen jó - de nem mindegy, hogy ki és hogyan végzi! Ne higgyünk feltétlenül abban, hogy különböző masszírozó szerkezetek tartós eredményt nyújtanak. A piacon rengeteg masszázsgép található, a kínálat végtelen, az igényeknek csupán a pénztárcánk szabhat határt. Mágneses derékmasszírozó, nyakmasszázs-párna, fejre csatolható nyugtató készülék, minden, amit csak el tudunk képzelni.

h i r d e t é s

A vállfájdalom kezelése szempontjából hatékonynak bizonyult az endorfin. Kutatók megfigyelték, hogy az olyan közös tevékenység, amely endorfin felszabadulásával jár, mérsékli az alanyok fájdalmát.

A jeges fürdő, a jeges borogatás hatékonyan csökkenti a fájdalmat és egyben gyulladáscsökkentő hatású is. Madonna például minden koncert után 10 perces jeges fájdalomcsillapító fürdőt vesz vállfájdalma kezelésére. Azt nyilatkozta egy interjúban, hogy bár a jeges fürdő az első percekben nagyon fájdalmas, utána sokkal jobban érzi magát, testileg-lelkileg. A vállfájdalom kezelése fontos az 51 éves énekesnőnek, ő rendszeresen kap akupunktúrás fájdalomcsillapító kezeléseket is.

Szükség lehet a stressz csökkentésére is.

Testmozgással a vállfájdalom ellen

Erre a különböző meditációs gyakorlatokon, a hobbiként végzett elfoglaltságokon kívül alkalmas a testmozgás is. Bármilyen könnyű mozgás, akár egy tempósabb séta is átmeneti felüdülést jelent, és fokozza az önbecsülést. A megemelkedett testhőmérséklet csökkenti az izomfeszültséget.

Nagyon hatékony például a sokak által mozgó meditációnak nevezett Tai Chi. Ráadásul amellett, hogy csökkenti az izomfájdalmat, ez a testmozgás kifejezetten stresszoldó hatású is, vállfájdalom kezelése esetén pedig a lelki tényezőket is figyelembe kell venni, mivel sokak szerint a "vállunkra nehezedő teher", tehát a stressz is okozhat krónikus fájdalmakat.

Vállfájdalom: a tüdőrák első tünete? Bár a tüdődaganat korai stádiumban még alig ismerhető fel, a vállfájdalom sokszor lehet gyanús tünet. Hasonló a helyzet a mellhártya rákos megbetegedése esetén is. A részletekért kattintson!

Kíméljük a vállunkat, ha fáj?

A vállfájdalom kezelése szempontjából hatásosnak bizonyult, ha fokozatosan nehezedő tornagyakorlatokat és az ellazulási technikákat sajátítottak el a betegek. Ezek alkalmazásával hosszú távon is mérséklődhetnek a panaszok. A gyógytorna azért is fontos, mert megfigyelték, hogy a fájdalomtól nagymértékben tartó emberek mindenféle szokatlan mozgást végeznek, csakhogy elkerüljék a fájdalmat, kíméljék a begörcsölt testrészt. A túlzott kímélés következtében azonban elgyengülnek az izmok, majd amikor váratlanul szükség lesz rájuk - például a boltban leeső táskáért kapunk - megsérülhet a váll.

Hatékony lehet a vállfájdalom kezelése szempontjából a koffein is. A koffein hatást gyakorol az agy és a gerincoszlop rendszerére (adenozin neuronszabályzó rendszer), melyek fontos szerepet játszanak a fájdalom kialakulásában. Mivel a koffein blokkolja az adenozint, mely kulcsfontosságú az energiatovábbításban, így a fájdalmat is csökkenti.