Az alkarfájdalom lehetséges okai

A hétköznapi tevékenységet is megnehezíti

Az alkarban a kéz hüvelykujj felőli oldalán végighúzódó orsócsont és a kisujj felőli oldalon végighúzódó singcsont a csukló és a könyök között fut végig, és ez az elhelyezkedés az oka, hogy az alkar a kar és a kéz mozdulataiban is részt vesz. Így ha megsérül, vagy más ok miatt fáj, szinte minden mozdulatunkat behatárolja, ezért nehézkessé vagy lehetetlenné válhatnak olyan speciális mozgások, mint a gépelés, de akár olyan hétköznapiak is, mint a tárgyak megfogása.

Ha túlterheljük az izmot

A fájdalmat kiválthatja sérülés - egy akut trauma, például esés miatt akár el is törhetnek az alkar csontjai, illetve sérülhetnek a szalagok és az inak -, de a túlterhelés is - bizonyos sportok, például a tenisz vagy a súlyemelés nagy megterhelést jelenthetnek az alkar izmaira, amelyek könnyen meghúzódhatnak. De nemcsak az ilyen nagy erőkifejtéssel járó tevékenységek, hanem akár a számítógépes munkavégzés kapcsán is túlterhelődhet az izom, meglehetősen gyakori például az ismétlődő megterhelés okozta sérülés.

A nagy erőkifejtéssel járó tevékenységek és az ismétlődő terhelés is kiválthatja a fájdalmat

Az idegi nyomás is bajt okozhat

Az idegi nyomás szintén kiválthat fájdalmat: alagútszindróma az összefoglaló neve annak a fájdalommal, zsibbadással, izomgyengeséggel járó tünetegyüttesnek, amelyért az adott területet beidegző idegnyomódások felelősek. A panaszok a kezdeti zsibbadástól a később bekövetkező érzéskiesésig és fájdalomig terjedhetnek, súlyos esetben kialakulhat izomgyengeség és izomsorvadás is az ideg által ellátott területen. Arthritis, ízületi gyulladás is jelentkezhet a csuklóban és a könyökben, afájdalompedig az alkarban is jelen lehet.

Mikor hatásos az otthoni terápia?

Akik fájlalni kezdik az alkarjukat, sokszor otthoni kezeléssel próbálkoznak először, ami könnyebb húzódás, kisebb megerőltetés esetén be is válhat. Elsősorban érdemes pihentetni a kart, ha pedig sporttevékenység miatt alakult ki a fájdalom, átmenetileg kihagyni az edzéseket, és a vény nélküli fájdalomcsillapítók, gyulladás esetén pedig a jegelés, hideg borogatás is hozhat enyhülést. - Ha a fájdalom nem múlik, esetleg fokozódik, vagy szaporodnak a gyulladás jelei, mindenképpen orvoshoz kell fordulni a diagnózis miatt - hangsúlyozza dr. Páll Zoltán.

Injekciós eljárás

Gyors, jelentős javulást eredményező kezelés lehet a helyi gyulladáscsökkentő injekció, amely sokszor az első lépés a gyógyulás felé. Később vagy enyhébb esetekben jó alternatívát jelenthet az orvosi kollagénterápia és a lökéshullám-kezelés. Az első, injekciós eljárással szintén elérhető a gyulladás csökkentése, sőt a gyors fájdalomcsillapítás mellett a szöveti képleteket is meg lehet erősíteni, ami hosszú távú fájdalomcsökkenést eredményez. A szintén természetes működési elvű lökéshullám-terápia nemcsak a fájdalmat csökkenti, de a sérült szövetek fokozatos regenerálásával az okot is képes megszüntetni, és már egyetlen kezelésnek is érezhető a hatása, tartós javulás azonban 3-6 kezelés után jelentkezik.

Akinek gyakran kiújul a problémája, mindenképpen érdemes gyógytornászhoz fordulnia, hogy rehabilitálhatóak, majd később megerősíthetőek legyenek az alkar izmai, amelyek nyújtása is nagyon fontos. A csukló és a könyök ízületeit különösen fontos tornáztatni, de lehetőleg szakember irányítása mellett. Ezen kívül akinek túlterhelés miatt alakult ki a fájdalma, a későbbiekben érdemes az adott tevékenységben rendszeresen szüneteket tartania. Számítógépes munkánál pedig szinte elengedhetetlen az ergonomikus munkaállomás - különösen a megfelelő kéz- és kartámasz.

Forrás: Budai Fájdalomközpont