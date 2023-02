Influenza: ők vannak most a legnagyobb veszélyben

Az elmúlt években a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedéseknek – a lezárásoknak, a maszkviselésnek vagy a távolságtartásnak – köszönhetően nemcsak a koronavírus terjedése lassult, hanem az influenzát sem kapták el annyian. Most viszont nincs érvényben semmiféle hasonló szabály, így ebben az évben nagyobb teret kap influenza – nem véletlenül hangoztatják már régóta a szakértők, hogy a mostani járvány az eddigieknél sokkal súlyosabb lehet. A friss adatok pedig már most azt jelzik, hogy az idei szezon valóban jóval intenzívebb – mutatott rá az ATV Start című műsorában Kacskovics Imre immunológus.

Az idei járvány sokkal intenzívebb, mint amilyen a korábbi években volt. Fotó: Getty Images

Ez a korosztály súlyos állapotba is kerülhet

A felnőttek könnyebben, egyszerű lázzal átvészelhetik az influenzát, a kétévesnél fiatalabb gyermekek körében azonban sokan súlyos állapotba kerülhetnek. A szakértő ezért azt javasolja, hogy ha megoldható, az ilyen korú gyerekeket nevelő családokat inkább ne látogassuk influenzaszezon idején.

Az elmúlt egy hét alatt 54 ezer embernél diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint – közölte heti jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK). Azt is elárulták, melyik korosztályban van most a legtöbb beteg.

Három vírus terjed egyszerre

A műsorban az is elhangzott, hogy Magyarországon jelenleg tridémiának lehetünk szemtanúi, ugyanis három akut légúti fertőzést okozó vírus terjed egy időben. A megbetegedések mintegy fele az influenza számlájára írható, de az RSV-t (légúti óriássejtes vírus) és a koronavírust is sokan elkapják. Az RSV is főként a kisgyermekekre veszélyes.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!