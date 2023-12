Ez teszi veszélyessé a szuperbaktériumokat

„Az antibiotikumrezisztencia fennállása azt jelenti, hogy a baktériumot a kezelésére alkalmazott antibiotikum nem tudja elpusztítani” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével közösen írt Facebook-bejegyzésében. Az összefoglaló szerint a rezisztens baktériumok úgy fejlődtek, hogy már egyáltalán nem vagy csak kevésbé érzékenyek a szaporodásukat gátló, illetve a kórokozókat elpusztítani hivatott készítmények hatására.

A betegséget okozni képes baktériumok között vannak, amelyek jobban, és vannak, amelyek kevésbé ellenállóak az antibiotikumokkal szemben. A gyógyszerkúra nyomán utóbbiak pusztulnak először, előbbiek pedig vagy később, vagy egyáltalán nem. Ezért is fontos mindig az orvos által előírt ideig és dózisban szedni az antibiotikumokat. Ha hamarabb abbahagyjuk a kezelést, például azért, mert jobban érezzük magunkat, akkor éppen a legerősebb baktériumok szaporodhatnak el szervezetünkben ismét. Az így kialakuló fertőzéssel pedig már sokkal nehezebb lesz megbirkózni.

A probléma kialakulásában az antibiotikumok indokolatlan túlhasználata fontos szerepet játszik. Nem szabad ilyen gyógyszereket alkalmazni enyhe megbetegedések, illetve vírusfertőzések esetén sem. Tévhit tehát az is, hogy a téli időszakban gyakori nátha és influenza esetén érdemes lenne például korábbról megmaradt antibiotikumot bevenni a gyorsabb gyógyulás érdekében! Szintén súlyosbítják a helyzetet az állattenyésztésben használt antibiotikumok, mivel ezek is rezisztens baktériumok kifejlődéséhez vezethetnek.

Szuperbaktériumoknak azokat a kórokozókat nevezzük, amelyek többféle antibiotikummal szemben is ellenállóvá váltak. Ilyen például a meticillinrezisztens Staphylococcus Aureus, avagy az MRSA. Ez sokak orrjárataiban megtalálható, ahol többnyire nem is okoz bajt. Legyengült immunrendszerű embereket viszont súlyosan megbetegíthet a fertőzés, ami főként kórházi körülmények között gyakran meg is történik. Összességében nagyon lényeges tehát, hogy mindig csak orvos utasítására, illetve annak megfelelően szedjünk antibiotikumot!

