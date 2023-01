Amikor az orrnyálkahártya begyullad és megduzzad, orrdugulás alakul ki. Ennek alapvetően több oka lehet, és számos káros szövődménnyel járhat. Ha ugyanis nem kapunk rendesen levegőt az orrunkon, akkor elkezdünk a szánkon át lélegezni – így viszont a levegő nem a megfelelő hőmérsékletre melegítve és kiszűrve kerül a szervezetünkbe. A másik probléma, amit nem szabad félvállról venni, hogy ha az orrdugulás miatt nem tud ürülni az orrváladék, akkor a felgyülemlő nyák szabad teret enged a kórokozók elszaporodásának. Ennek pedig orrmelléküreg- vagy homloküreg-gyulladás, de akár középfülgyulladás is lehet a vége.

A lényeg tehát az, hogy az orrdugulást mielőbb kezeljük, de nem mindegy, hogy mivel! Természetesen a legkézenfekvőbb megoldás az orrspray vagy orrcsepp alkalmazása, azonban ezekből a termékekből számtalan típus érhető el a patikák polcain. Mutatjuk, mire kell figyelnünk a választásnál.

A kiváltó ok szerint válasszunk

Az őszi-téli időszakban a leggyakrabban légúti fertőzések állnak az orrdugulás hátterében. A fűtési szezonban jellemzően szárazabb beltéri levegő miatt kialakuló orrszárazságnak azonban szintén lehet következménye ez a panasz, nem is beszélve az otthonunkban előforduló allergének irritáló hatásairól. Sőt, még az is okozhat makacs orrdugulást, ha túl sokáig használjuk némelyik orrspray-t. Ezek miatt tehát egyáltalán nem mindegy, milyen készítményt választunk.

Az orrdugulást mielőbb kezeljük, de nem mindegy, hogy mivel. Fotó: Getty Images

A náthás orrdugulásra remek megoldást jelenthetnek az úgynevezett nyálkahártya-lohasztó készítmények. Az ezekben található hatóanyag összehúzza az orrnyálkahártya apró ereit, ezáltal csökkenti a szabad légzést akadályozó duzzanatot. Tartsuk észben azonban, hogy ezeket a szereket naponta maximum 4-5 alkalommal és összesen legfeljebb 7-10 napig alkalmazhatjuk, különben csak ártanak az orrnyálkahártyának és függőséget is kialakíthatnak.

A kínálatban találhatunk még antihisztamin- vagy szteroidtartalmú orrspray-ket, illetve orrcseppeket is. Ezeket az allergiásoknak ajánlják. Léteznek tengervizes oldatok is, amelyek a beszáradt nyák vagy allergének, szennyeződések eltávolítását is segítik, gyermekkorban vagy várandósság idején sem járnak nem kívánt mellékhatásokkal.

Orrcseppet vagy orrspray-t válasszunk?

Az orrcsepp és az orrspray hatékonyságában és alkalmazási céljaiban nincsen különbség. Az orrspray használata viszont kényelmesebb, praktikusabb. Az orrcseppet ugyanis hátrahajtott fejjel vagy fekve kell adagolni, és néhány percig abban a pózban is kell maradnunk, hogy az oldat eljuthasson a megfelelő helyre. A szórófejes spray-ket viszont akár álló testhelyzetben, néhány másodperc alatt befújhatjuk az orrüregbe, és folytathatjuk is mindennapi tevékenységeinket. A finom permetként bespriccelt oldat akár még hatékonyabban célba is érhet, ráadásul a megfelelő adagolást is könnyebb ezekkel az eszközökkel betartani.

Hallgassunk az orvosunkra

Mivel az őszi-téli időszakban gyakori vendégünk az orrdugulás, és a patikában rendelkezésre álló nagy kínálatban könnyű elveszni, a megfelelő választás érdekében érdemes kikérni háziorvosunk vagy gyógyszerészünk véleményét. De bármilyen orrspray-re is van szükségünk, mindig olvassuk el és tartsuk be a betegtájékoztató utasításait!



Fontos megjegyezni azt is, hogy ha az előírásokat betartva kezeltük az orrdugulást, ám az nem enyhül 10 napon belül, vagy rendszeresen kiújul, esetleg rosszabbodik, akkor mindenképpen forduljunk szakemberhez! Az állandó orrdugulás hátterében ugyanis akár orrsövényferdülés, orrpolip vagy orrmandula-megnagyobbodás is meghúzódhat, így akár műtétre is szükség lehet a kellemetlenségek megszüntetéséhez és a szövődmények kockázatának csökkentéséhez.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!