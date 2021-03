Kattog a térdem, mi a bajom?

Tesztelje a térdét! Teszttel kimutatható az ízületi gyulladás, amellyel még a tünetek előtt feltárható a betegség - további információkat ide kattintva talál!

A kattogás, ropogás hátterében a porcok egyenletlen felülete áll. Amikor megmozhatjuk az ízületeinket (a térdünk esetében például leguggolunk vagy lépcsőre lépünk), a felületek összedörzsölődnek. A kattogás hátterében lehet azis.Amennyiben a kattogás vagy pattanás fájdalommal és a, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ebben az esetben komolyabb probléma lehet a jellegzetes hangok oka. A lehetséges okok közé tartozik például a porcleválás (hirtelen mozdulat következtében, például sportoláskor) vagy ízületi gyulladás , melynek kialakulása hosszabb időt vesz igénybe és az idősebb korosztályt többször érinti.Mit tehetünk a térdízületek egészségének megőrzéséért? - a legfontosabb, hogy az ízületeink körüli izmok erősek, strapabíróak legyenek, ezek tartják ugyanis az ízületet, így kisebb az esély arra, hogy az elmozdul a helyéről;- a rendszeres mozgás tehát nagyon fontos a térd megerősítéséhez: járjunk túrázni , sétálni vagy kerékpározni, emellett pedig súlyzós erősítő gyakorlatokat is végezzünk;- sportolás, mozgás előtt mindenképpen melegítsünk be, a hideg, merev ízületek ugyanis könnyebben sérülnek meg;- a sportolás utáni nyújtás, melynek során az egyes helyzeteket legalább harminc másodpercig kitartjuk, segít megőrizni a ruganyosságunkat.- a testsúlyunkat is igyekezzünk az egészséges tartományban tartani, ha van rajtunk néhány felesleges kiló, akkor azokat adjuk le, a túlsúly miatt ugyanis nagy nyomás nehezedhet a térdünkre