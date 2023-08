Változókor: különösen fontosak a szűrővizsgálatok

A változókorban (menopauza) a petefészkek működése fokozatosan lecsökken, a menstruációs ciklusok először rendszertelenné válnak, majd lassan teljesen elmaradnak. Az általában a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején bekövetkező időszak különböző tünetekkel járhat együtt: hőhullámok, alvászavar, hangulatingadozás, hüvelyszárazság, hajhullás vagy például testsúlynövekedés is előfordulhat. Emellett gyakoribbá válhatnak az urogenitális megbetegedések, azaz a húgyutakat és nemi szerveket érintő különböző kórképek is.

VÁLTOZÓKORBAN KÜLÖNÖSEN FONTOSAK A SZŰRŐVIZSGÁLATOK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Nőgyógyászati és mellrákszűrések

Ahhoz, hogy a súlyosabb tünetek, szövődmények, betegségek megelőzhetők vagy korai stádiumban könnyebben és gyorsabban kezelhetők legyenek, nem lehet eléggé hangsúlyozni a szűrővizsgálatok jelentőségét. Ilyen az általános nőgyógyászati vizsgálat, amely során a szakorvos ellenőrzi a női nemi szervek állapotát, a méhnyakat, a méhet, a petefészkeket és a hüvelyt. Az esetleges elváltozások észlelése, valamint a hüvelykenet laboratóriumi vizsgálata lehetővé teszi a méhnyakrák, a petefészekrák és egyéb betegségek – például polipok, miómák – korai felismerését. 30-35 éves kortól – de 45 felett kifejezetten – javasolt a mammográfia és az emlő ultrahangos vizsgálata is, amelyek a mellrák, valamint egyéb elváltozások – például ciszták – kiszűrését segítik elő.

Csontsűrűség és egyéb vizsgálatok

A csonttömeg csökkenése miatt kialakuló oszteoporózis (csontritkulás) szintén leginkább a változókorban lévő nőket fenyegeti. Az oszteoporózis kialakulásához hozzájárul a női nemi hormonok csökkenése, amely hosszú távon a csontok sűrűségének a csökkenését is okozza, ami nagyban megnöveli a csonttörések kockázatát. A csontsűrűség az úgynevezett oszteodenzitometriás (ODM) vizsgálattal mérhető: a készülék által kibocsátott röntgensugarakat a csontok elnyelik, ami alapján következtetni lehet azok összetételére. A változókorban szintén javasoltak lehetnek olyan laborvizsgálatok is, amelyek során ellenőrzik például a koleszterin, a vércukor, a kalcium és a D-vitamin szintjét. Fontos a rendszeres vérnyomásmérés, valamint bizonyos esetekben a kezelőorvos egyéb szűréseket – például tüdő-, vagy vastagbélrákszűrést – is indokoltnak tarthat.

Testi és lelki tünetek enyhítése

A változókor időszakában ajánlott vizsgálatok során, az eredmények birtokában a nők személyre szabott, hatékony életmódbeli és kezelési javaslatokat kapnak a változókorral járó tüneteik csökkentéséhez is. A megfelelő étkezés és a rendszeres testmozgás mellett a tünetek – ingerültség, koncentráció-csökkenés, alvásproblémák stb. – hatékonyan enyhíthetők például különböző stresszoldó technikákkal, de hormonpótlással is, különösen súlyosabb esetekben. A hormonterápia azonban nem mindenkinek javasolt, valamint gyakran előfordul az is, hogy a páciensek zárkóznak el ettől a lehetőségtől. Ilyenkor rendelkezésre állnak olyan gyógynövény-kivonatokat tartalmazó készítmények, amelyek igazoltan hatásosan és biztonságosan alkalmazhatók a változókor kellemetlen tünetei ellen. Vény nélkül elérhetők növényi ösztrogén, azaz fitoösztrogén (például. édesgyökér, koreai angyalka, szója, vöröshere) tartalmú készítmények, valamint a teljesen hormonmentes, gyógynövény-kivonatokból (például poloskavész, orbáncfű, barátcserje, komló) készült növényi gyógyszerek is, amelyek a testi és lelki tünetek enyhítésében egyaránt segíthetnek.

Tanulmány készült arról, hogy a hormonmentes, gyógynövénykivonat-tartalmú szerek is képesek mérsékelni a menopauzás tüneteket. Az eredmények biztatóak, különösen azok számára, akik nem szeretnének, vagy nem használhatnak hormonterápiát tüneteik enyhítésére.

A hormonszint csökkenése közvetlenül a hüvelyben is tüneteket okozhat: tónusvesztés és hüvelyszárazság alakulhat ki, amely idővel tartóssá válhat. A viszketéssel, égő, feszülő érzéssel járó tünetek a szexuális életre is hatással lehetnek, amelyekre azonban szintén nem kizárólag a hormonpótlás – vagy az intimlézeres terápia – jelenthetik a megoldást. A hüvely tartós nedvessége és rugalmassága hosszú távon helyreállítható magas vízmegkötő képességű, hidratáló hatású, hialuronsavat tartalmazó hüvelykúpokkal, illetve krémekkel, míg a hüvelyflóra pH-értékének normalizálására különböző tejsavas készítmények is rendelkezésre állnak. Elérhetők olyan hüvelykrémek és kúpok is, amelyek gyógynövény (például aloe vera, körömvirág, zsálya, szója, édesmandulaolaj, kókuszolaj) tartalmuknál fogva további előnyös tulajdonságokkal segíthetik a terápiát.