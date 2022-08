Néma kór, amely a nőkre veszélyes

A depresszió csaknem 300 millió embert érint világszerte, és a nők kétszer nagyobb valószínűséggel tapasztalják meg, mint a férfiak. Statisztikák szerint nőknél a lelki eredetű betegség gyakorisága a menopauza körüli években tetőzik, ráadásul a tünetei is sokkal intenzívebbek ilyenkor, mint más életszakaszban. A Nature tudományos magazinban nyilatkozó pszichiáter szerint a változókori depresszióval méltatlanul keveset foglalkozik a tudomány, holott világszerte nők millióinak életére van súlyos hatással.

Az öngyilkosságok aránya is ilyenkor a leggyakoribb

A menopauza egy hosszú folyamat, amely általában a 40-es évek közepén kezdődik, és több mint egy évtizedig elhúzódhat. Az ilyenkor kialakuló depresszió a nőknél súlyosabb lehet, mint a menopauza előtti és utáni időszakban, illetve a férfiaknál bármely életszakaszban. Nem véletlen, hogy a nőknél az öngyilkosságok aránya is a 45–64 éves korcsoportban a legmagasabb. A felismerést megnehezíti, hogy sok nő nem szívesen beszél a problémáiról, a környezetében élők pedig nem ismerik fel a "néma kór" jeleit, így az belülről emészti fel a beteget, és sok esetben tragédiához vezethet.

A változókort kísérő depresszió súlyos következményekkel járhat. Fotó: Getty Images

A probléma sajnos méltatlanul kevés figyelmet kap, melynek egyik oka, hogy a menopauzával járó depressziót a tudomány a mai napig nem ismeri el önálló betegségként – mondta el a cikkben dr. Jayashri Kulkarni pszichiáter, az ausztrál Monash Egyetem professzora. Szerinte a probléma előfordulásának gyakoriságát, és annak súlyosságát is világszerte alábecsülik. A társadalomban is töretlenül tartja magát az a nézet, hogy a menopauza egy rövid és viszonylag kevés kellemetlenséggel járó állapot, és nincsenek tisztában vele, hogy az ilyenkor kialakuló lelki betegségek milyen súlyos tüneteket tudnak kiváltani. Ráadásul a depresszióval kapcsolatos kutatások jelentős hányadában a vizsgált alanyok férfiak, a nőket vizsgáló tanulmányokra a szakértő szerint jelentősen kevesebb forrást biztosítanak.

A depresszió hátterében húzódó biológiai okok jól ismertek már a tudomány számára. A menopauza idején az ösztrogénszint különösen ingadozik, így destabilizálva a szerotonin és a dopamin szintjét, és befolyásolva a hangulatot. Az egyéb hormonok, például a progeszteron és a tesztoszteron ingadozása hasonló hatással járhat a menopauza során.

A változókorral járó hormonális változásokon túl a professzor szerint számos más ok is hozzájárul a depresszió kialakulásához a nőknél ebben az életszakaszban. A 40-es éveik közepén, illetve az 50-es évek elején a karrierben és a magánéletben is olyan kihívások elé kerülnek a nők, amelyekkel korábban nem kellett szembenézniük.

A hormonális változások miatt a menopauzális depresszióban szenvedők gyakran a hagyományos antidepresszánsokra sem reagálnak megfelelően. A professzor szerint ugyanakkor az látszik, hogy a kölönböző hormonkezelések, például az ösztrogénterápia hatékony lehet a változókori depresszió kezelésére. A gyógyszeres kezelések pszichológiai terápiával kiegészítve lehetnek igazán hatásosak a szakértő szerint.

